Intensywna wymiana spojrzeń przed UFC! Gamrot zaskoczył wszystkich

Gamrot i Oliveira pojawili się na scenie jako ostatni. Od razu podeszli do siebie i zaczęli mocną wymianę spojrzeń. Polak miał coś do powiedzenia Brazylijczykowi.

- Szacunek, tak, szacunek! Jesteś jednym z najlepszych na świecie, ale teraz nadszedł czas Gamrota! - usłyszał Oliveira.

Po chwili "Gamer" zaskoczył fanów i odezwał się po portugalsku do tłumu.

- Hej, ludzie! Nie bójcie się, jestem zawsze gotowy na wojnę! - krzyknął Polak.

Warto wspomnieć, że brazylijscy kibice od początku pobytu Gamrota w ich kraju dość mocno dają mu się we znaki. Polski zawodnik często słyszy buczenie w swoją stronę, co najlepiej słychać było na treningu medialnym i ważeniu. "Gamer" jednak nic sobie z tego nie robił, wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej go to nakręcało.

Chwilę wcześniej na wadze pojawiła się Karolina Kowalkiewicz i jej rywalka Julia Polastri. W tym przypadku atmosfera nie była aż tak napięta. Polka i Brazylijka wyjdą do oktagonu jako drugie.

Gala UFC w Rio de Janeiro rozpocznie się w sobotę o godzinie 22:00 polskiego czasu. Gamrot i Oliveira powinni wejść do klatki około godziny 3:00. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

IM, Polsat Sport