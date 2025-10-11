Intensywna wymiana spojrzeń przed UFC! Gamrot zaskoczył wszystkich

W nocy z soboty na niedzielę Mateusz Gamrot (25-3, 8 KO, 8 SUB) zmierzy się z Charlesem Oliveirą (35-11, 1 NC, 10 KO, 21 SUB) w walce wieczoru gali UFC Fight Night w Rio de Janeiro. Dzień wcześniej odbyła się oficjalna ceremonia ważenia, podczas której bohaterowie main eventu spojrzeli sobie w oczy. Polak zaskoczył fanów MMA swoim przemówieniem.

fot. Youtube

Gamrot i Oliveira pojawili się na scenie jako ostatni. Od razu podeszli do siebie i zaczęli mocną wymianę spojrzeń. Polak miał coś do powiedzenia Brazylijczykowi.

 

- Szacunek, tak, szacunek! Jesteś jednym z najlepszych na świecie, ale teraz nadszedł czas Gamrota! - usłyszał Oliveira.

 

Po chwili "Gamer" zaskoczył fanów i odezwał się po portugalsku do tłumu.

 

- Hej, ludzie! Nie bójcie się, jestem zawsze gotowy na wojnę! - krzyknął Polak.

 

Warto wspomnieć, że brazylijscy kibice od początku pobytu Gamrota w ich kraju dość mocno dają mu się we znaki. Polski zawodnik często słyszy buczenie w swoją stronę, co najlepiej słychać było na treningu medialnym i ważeniu. "Gamer" jednak nic sobie z tego nie robił, wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej go to nakręcało.

 

Chwilę wcześniej na wadze pojawiła się Karolina Kowalkiewicz i jej rywalka Julia Polastri. W tym przypadku atmosfera nie była aż tak napięta. Polka i Brazylijka wyjdą do oktagonu jako drugie.

 

 

 

 

Gala UFC w Rio de Janeiro rozpocznie się w sobotę o godzinie 22:00 polskiego czasu. Gamrot i Oliveira powinni wejść do klatki około godziny 3:00. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

IM, Polsat Sport
