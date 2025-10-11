Jędrzejczyk zdradza kulisy walki Gamrota. "Oliveira długo podejmował decyzję"
W nocy z soboty na niedzielę Mateusz Gamrot (25-3, 8 KO, 8 SUB) zmierzy się z Charlesem Oliveirą (35-11, 1 NC, 10 KO, 21 SUB) w walce wieczoru gali UFC Fight Night w Rio de Janeiro. Kulisy zestawienia tego pojedynku zdradziła Joanna Jędrzejczyk, która od lat jest zaangażowana w karierę "Gamera".
Walka Gamrot - Oliveira zwieńczy galę UFC w Rio. Pojedynek odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego, a panowie do oktagonu wejdą około godziny 3.00. Polska ekipa jest w Brazylii od kilku dni. Nie zabrakło tam również Jędrzejczyk, która wspiera najlepszego polskiego zawodnika kategorii lekkiej.
- Gdy przyleciałam do Rio, zobaczyłam innego Mateusza. Dojrzał przez ostatnie dwa tygodnie, od podjęcia decyzji o walce z Charlesem Oliveirą. Dojrzał jako zawodnik, ale i jako człowiek, mężczyzna. Często trudne decyzje, których wiele osób się boi, powodują, że nabieramy siły i energii, żeby zawalczyć o swoje marzenia - mówi "JJ" w programie Fightcast.
Pierwotnie Oliveira miał się w Rio zmierzyć z Rafaelem Fizievem, ale Azer wypadł z powodu kontuzji. Pojawiło się wielu chętnych na pojedynek z "Du Bronxem", jednak żaden nie był tak zdeterminowany jak Gamrot.
- Zdajemy sobie sprawę z tego, jakim zawodnikiem jest Oliveira i komu stawi czoła Mateusz w sobotę i to na ziemi Charlesa w Brazylii. Zdradzę wam troszeczkę sekretów z rozmowy włodarzy UFC z "Gamerem". Mówili, że Oliveira długo podejmował decyzję o tym, żeby to był Mateusz. Charles nie przygotowywał się na grapplera, a stójkowicza - dodała była mistrzyni UFC w kategorii słomkowej.
Gamrot ewentualną wygraną z Oliveirą może sobie utorować drogę do czołówki kategorii lekkiej. Zadanie przed nim jednak bardzo trudne, gdyż Brazylijczyk to były mistrz, a także legenda organizacji UFC.
- Myślę, że Mateusz stoi przed największym wyzwaniem w dotychczasowej karierze. Ma w sobie tyle odwagi, by wprowadzić marzenia w życie - zakończyła Jędrzejczyk.
Gala UFC w Rio de Janeiro rozpocznie się w sobotę o godzinie 22:00 polskiego czasu. Gamrot i Oliveira powinni wejść do klatki około godziny 3:00. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.