Jurkowski o walce Gamrota. „To może się skończyć przed czasem”
W nocy z soboty na niedzielę Mateusz Gamrot stanie przed wielką szansą. – Jeśli wygra z Charlesem Oliveirą, to otworzy sobie drzwi na salony. Walka o tytuł będzie tylko kwestią czasu – mówi nasz ekspert Łukasz Jurkowski.
Polsat FightCast - 10.10. Czy Gamrot wygra najważniejszą walkę w życiu?
Co będzie kluczowe w walce Gamrot - Oliveira? Eksperci mówią jasno
Czy walka Gamrot - Oliveira to największe starcie z udziałem Polaka w historii UFC? "Będziemy się kłócić"
Dariusz Ostafiński, Polsat Sport: Gamrot do walki z Oliveirą wszedł kuchennymi drzwiami.
ZOBACZ TAKŻE: Jędrzejczyk zdradza kulisy walki Gamrota. "Oliveira długo podejmował decyzję"
Łukasz Jurkowski, ekspert Polsatu Sport, zawodnik MMA: Tak, bo w pierwszej wersji miał być Rafael Fiziev. Doznał jednak kontuzji i UFC szukała mocnego zastępstwa. Gamrot był najlepszą z wszystkich dostępnych opcji.
Oliveira się z tego nie ucieszył.
Nie chciał walczyć z Mateuszem. Mówił, że szykował się na „stójkowicza”, a dostał „zapaśnika”.
A to ma znaczenie?
Żadnego. Zwłaszcza dla kogoś takiego jak Oliveira, który ma olbrzymie doświadczenie.
Czyli wymówka?
Tak, bo Oliveira nie ma w pojedynku z Gamrotem nic do wygrania. Nawet jak zwycięży łatwo, to niczego nie zyska. Natomiast ma bardzo dużo do stracenia. I też trzeba powiedzieć, że Gamrot stanowi dla niego realne zagrożenie.
Bo jest „zapaśnikiem”?
Stylistycznie na pewno nie będzie pasował. Z drugiej strony Oliveira potrafi wszystko. Według mnie wygra ten, kto trafi raz a porządnie.
Polak to potrafi?
Potrafi. Ma na swoim koncie nokauty. Jak mu siądzie taki prawy jak w walce z Holtzmanem, to może być pozamiatane. Oliveira nie ma najmocniejszej szczęki.
Czego się pan spodziewa?
Ktoś kogoś załatwi z zaskoczenia. Walka jest na pięć rund, ale jak będą trzy, to będzie dobrze. Ten pojedynek na pewno nie będzie trwał 25 minut.
A jak Gamrot dostał ofertę walki z zaskoczenia, to jest do niej gotowy?
On jest cały czas gotowy. To jest człowiek, który w sobotę może mieć walkę, a już w poniedziałek jest w treningu. Zresztą, jak powiedziałem, ta walka długo nie potrwa.
Co ewentualna wygrana oznacza dla Polaka?
Jeśli wygra z Charlesem Oliveirą, to otworzy sobie drzwi na salony. Walka o tytuł będzie tylko kwestią czasu. A już na pewno każda kolejna będzie wyjątkowa, największa. Mateusz ma się o co bić.
Tylko, co tu zrobić, żeby wygrać?
Wyjść i ruszyć na przeciwnika, jak dzik w żołędzie. I znokautować. Tu nie ma żadnej filozofii, tu są proste recepty.
Gala UFC w Rio de Janeiro rozpocznie się w sobotę o godzinie 22:00 polskiego czasu. Gamrot i Oliveira powinni wejść do klatki około godziny 3:00. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl