PLS 1. Liga siatkarzy: KPS Siedlce - GKS Katowice. Relacja live i wynik na żywo

KPS Siedlce w dotychczasowych spotkaniach zanotował dwa zwycięstwa (3:0 z CUK Aniołami Toruń i 3:1 z SMS PZPS Spała) i dwie porażki (1:3 z Karton-Pak Astrą Nowa Sól 2:3 ze Stalą Nysa). GKS Katowice po czterech kolejkach jest liderem tabeli PLS 1. Ligi. Wygrał cztery mecze otwierające sezon - 3:0 z Pierrot Czarnymi Radom, 3:0 z Necko Augustów, 3:1 z Nowak-Mosty MKS Będzin oraz 3:2 z Mickiewiczem Kluczbork.

W sezonie 2025/2026 w PLS 1. Lidze wystartowało szesnaście drużyn. Rozgrywki są podzielone na dwie części. W fazie zasadniczej zostaną rozegrane dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Drużyny, które zajmą w tabeli miejsca 1–8 zagrają w play-off. Zespoły, które które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą w tabeli dwie ostatnie pozycje (z wyłączeniem drużyny SMS PZPS Spała), spadną z PLS 1. Ligi.

Relacja live i wynik na żywo z meczu KPS Siedlce - GKS Katowice w sobotę 11 października o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport