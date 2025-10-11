Kylian Mbappe z urazem! To może być spory problem przed El Clasico

W piątek 10 października Francja zmierzyła się z narodową drużyną Azerbejdżanu w meczu eliminacji przyszłorocznych mistrzostw świata. "Trójkolorowi" bez większych problemów przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, triumfując 3:0. Mbappe strzelił w tym spotkaniu jednego gola i zaliczył asystę.

Napastnik opuścił jednak boisko w 83. minucie z powodu urazu, a jego miejsce na murawie zajął Florian Thauvin. Teraz francuska federacja wydała komunikat w sprawie stanu zdrowia gwiazdora.

Według przekazanych informacji Mbappe doznał urazu prawej kostki. Przez to zawodnik nie będzie mógł wziął udziału w spotkaniu z Islandią, które zostało zaplanowane na 13 października. Napastnik opuścił już zgrupowanie i wrócił do Madrytu.

Ta informacja może okazać się kluczowa dla włodarzy Realu, zwłaszcza w kontekście zbliżających się spotkań. Należy bowiem przypomnieć, że 22 października "Królewscy" zagrają z Juventusem w Lidze Mistrzów, a 26 października zmierzą się z Barceloną w ligowym hicie.

AA, Polsat Sport