Leszek Blanik nadal na czele Polskiego Związku Gimnastycznego

W Auli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 11 października odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZG, które podjęło decyzję o tym, kto pokieruje Polską Gimnastyką przez kolejne 4 lata. Na stanowisku prezesa pozostał 48-letni Blanik, uzyskując 219 głosów na 223 możliwych.

Zebrani pozytywnie ocenili sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej gimnastycznej centrali.

- Dziękuję przede wszystkim delegatkom i delegatom Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Polskiego Związku Gimnastycznego. Z Zarządem bardzo się cieszymy i jesteśmy dumni, że praca wykonana przez cztery lata została oceniona poprzez głosy delegatów bardzo wysoko – zwłaszcza stuprocentowe poparcie mojej osoby podczas absolutorium. To, co zrobiliśmy zostało docenione. Oczywiście jest to udział całego środowiska gimnastycznego. Jeżeli chodzi o poparcie, to też cieszymy się, że wszyscy członkowie zarządu, zarówno w absolutorium, jak i w wyborach na kolejną kadencję, otrzymali wysokie poparcie i przed nami kolejne 4 lata pracy" - powiedział Blanik, który w olimpijskiej kolekcji ma jeszcze brązowy medal w tej samej konkurencji zdobyty w Sydney w 2000 roku.