Linette poznała kolejną rywalkę! Zmierzy się z mistrzynią olimpijską

Rozstawiona z "szóstką" Szwajcarka od lat cieszy się dużym uznaniem w tenisowym środowisku i często pojawia się na turniejowych ścieżkach Polek. Polscy kibice pamiętają ją przede wszystkim z konfrontacji z Igą Świątek. Podczas tegorocznego Wimbledonu Bencic uległa wiceliderce rankingu WTA w półfinale - 2:6, 0:6. Zaledwie kilka dni temu obie tenisistki ponownie stanęły po przeciwległych stronach kortu, tym razem w trzeciej rundzie turnieju w Wuhan, gdzie Polka ponownie okazała się lepsza, wygrywając 7:6(2), 6:4.



Dla Linette nie będzie to pierwsze starcie z Bencic. Obie zawodniczki mierzyły się już raz - w trzeciej rundzie Wimbledonu 2023, gdzie górą była 15. zawodniczka światowego rankingu. Niestety, poznanianka w ostatnich tygodniach nie może odnaleźć optymalnej formy. W czterech poprzednich turniejach odpadała już po pierwszych meczach. Również w Wuhan nie udało jej się przełamać złej passy - przegrała w pierwszej rundzie z Chorwatką Antonią Ruzic 2:6, 3:6.



Bencic to tenisistka z bogatym bagażem doświadczenia. Ma na koncie półfinały Wimbledonu i US Open, a jej najwyższe miejsce w światowym rankingu to czwarta pozycja, osiągnięta na początku 2020 roku. Największym sukcesem Szwajcarki pozostaje jednak złoty medal igrzysk olimpijskich w Tokio 2020 w grze pojedynczej oraz srebrny medal w deblu.