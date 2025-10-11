Mateusz Gamrot - Charles Oliveira. Skrót walki UFC (WIDEO)
Mateusz Gamrot i Charles Oliveira zmierzą się na gali UFC w Rio de Janeiro. Zobacz skrót walki Gamrot - Oliveira.
Gamrot długo apelował o walkę z Oliveirą i w końcu dopiął swego. Polak zapowiadał, że jest świetnie przygotowany i wykorzysta swoją szansę. Oliveira to przecież były mistrz UFC.
Starcie Gamrot - Oliveira było walką wieczoru gali w Rio de Janeiro. W rozpisce znalazła się także Karolina Kowalkiewicz, którą zestawiono z Julią Polastri.
Skrót walki Gamrot - Oliveira pojawi się tutaj po zakończeniu walki.
