PLS 1. Liga siatkarzy: MCKiS Jaworzno - Stal Nysa. Relacja live i wynik na żywo

Siatkarze Stali Nysa walkę o powrót do PlusLigi rozpoczęli od czterech wygranych meczów (3:0 z Necko Augustów, 3:1 z Nowak-Mosty MKS Będzin, 3:2 z Mickiewiczem Kluczbork, 3:2 z KPS Siedlce). MCKiS Jaworzno rozegrało trzy spotkania, wygrał dwa (3:1 z PZL Leonardo Avią Świdnik, 3:0 z Karton-Pak Astrą Nowa Sól) i niespodziewanie uległ SMS PZPS Spała (2:3).

Zobacz także: Pierwsza sensacja siatkarskiego sezonu! Faworytki pokonane we własnej hali

W sezonie 2025/2026 w PLS 1. Lidze wystartowało szesnaście drużyn. Rozgrywki są podzielone na dwie części. W fazie zasadniczej zostaną rozegrane dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Drużyny, które zajmą w tabeli miejsca 1–8 zagrają w play-off. Zespoły, które które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą w tabeli dwie ostatnie pozycje (z wyłączeniem drużyny SMS PZPS Spała), spadną z PLS 1. Ligi.

Relacja live i wynik na żywo z meczu MCKiS Jaworzno - Stal Nysa w sobotę 11 października o godzinie 17.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport