Młody Polak zadebiutował w wielkim klubie. Rywalizował z inną potęgą

Inter wybrał dość egzotyczne miejsce na rozegranie meczu towarzyskiego. W Libii "Nerazzurri" zmierzyli się z Atletico Madryt. Oczywiście szkoleniowcy obu zespołów mogli sprawdzić zmienników, ale w pierwszych składach nie zabrakło takich gwiazd jak Koke, Antoine Griezmann czy Henrikh Mkhitaryan.

W 53. minucie meczu na boisku pojawił się Kaczmarski. Polak zmienił Leonardo Bovo. Podstawowy czas gry zakończył się wynikiem 1:1 po trafieniach Carlosa Martina i Yanna Bissecka. W rzutach karnych górą byli piłkarze z Madrytu. Kaczmarski oddał w tym spotkaniu jeden strzał zza pola karnego.

Dla 21-latka był to debiut w seniorskiej drużynie Interu. Środkowy pomocnik karierę zaczynał w Koronie Kielce, następnie trafił do Rakowa Częstochowa. We Włoszech był zawodnikiem Empoli, a dokładnie drużyny do lat 19. W poprzednim sezonie wypożyczyła go Miedź Legnica, a w sierpniu 2025 roku na tej samej zasadzie pozyskał go Inter.

IM, Polsat Sport