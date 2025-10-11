Nerwy i problemy Aryny Sabalenki! Wiemy, kto zagra w finale w Wuhan

Premierowy set tego pojedynku był bardzo chaotyczny. Obie zawodniczki miały problemy z utrzymaniem własnych podań. W sumie kibice obserwujący ten półfinał w pierwszej partii zobaczyli aż sześć przełamań. Obronną ręką z tej sytuacji wyszła Sabalenka, która wygrała seta 6:2.

Druga część rywalizacji była już zdecydowanie inna. Chociaż nadal doszło w tej partii do trzech przełamań, to tym razem chłodniejszą głowę zachowała Amerykanka. Pegula dzięki dwóm wygranym gemom przy serwisach przeciwniczki była w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę (6:4), doprowadzając do wyrównania.

Przegrana partia zadziałała na Sabalenkę jak płachta na byka. Białorusinka już po kilku minutach prowadziła (2:0). Amerykańska tenisistka nadal jednak stawiała się rywalce, przełamując ją w trzecim gemie tego seta. To bardzo nie spodobało się liderce rankingu, która po jednej z nieudanych wymian postanowiła wyładować swoją złość na rakiecie, rzucając nią na kort.

Końcówka tego pojedynku była bardzo emocjonująca. Do końca nie było wiadomo, która zawodniczka okaże się lepsza. Ostatecznie o wyniku musiał zadecydować tie-break, w którym lepsza okazała się Pegula (7:3).

Jej przeciwniczką w finale będzie Coco Gauff. Amerykana we wcześniejszym półfinale w dwóch setach rozprawiła się z Jasmine Paolini.

Aryna Sabalenka - Jessica Pegula 6:2, 4:6, 6:7 (2:7)

AA, Polsat Sport