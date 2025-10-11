Ogromna sensacja! Novak Djoković pokonany przez 204. tenisistę rankingu ATP

Vacherot zachwyca kibiców podczas tegorocznej edycji chińskiej imprezy. Pochodzący z Monako zawodnik, który do głównej drabinki dostał się poprzez kwalifikacje, na drodze do półfinału pokonał takich zawodników jak Holger Rune czy Tallon Griekspoor. Eksperci i kibice sądzili jednak, że jego podróż przez kolejne etapy turnieju zakończy się właśnie w półfinale. Jego rywalem był bowiem Novak Djoković.

ZOBACZ TAKŻE: Polska tenisistka zabrała głos po porażce w Wuhan. Wspomniała o "walce o przetrwanie"

Monakijczyk jednak ponownie zaskoczył wszystkich entuzjastów tenisa. 26-latek, który obecnie plasuje się na 204. miejscu w rankingu ATP, wygrał pierwszego seta (6:3) przeciwko jednemu z najlepszych zawodników w historii. Należy jednak zaznaczyć, że Serb mierzył się podczas tego pojedynku z problemami zdrowotnymi. Przez uraz wielokrotnego mistrza wielkoszlemowego na korcie kilka razy pojawił się fizjoterapeuta.

Drugi set był bardzo wyrównany. Obaj zawodnicy skutecznie bronili swoich serwisów, aż do dziewiątego gema. To właśnie wtedy Djoković ponownie został przełamany. Dzięki temu Vacherot chwilę później ostatecznie przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę (6:4) i awansował do finału turnieju w Szanghaju.

Przeciwnikiem Monakijczyka w finale będzie zwycięzca meczu Daniił Miedwiediew - Arthur Rinderknech.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Valentin Vacherot - Novak Djoković 6:3, 6:4

AA, Polsat Sport