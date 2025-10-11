PGE Projekt Warszawa – Cisterna Volley. Relacja live i wynik na żywo

Pod koniec tego miesiąca rozpocznie się rywalizacja w kolejnym sezonie PlusLigi. Przed startem rywalizacji na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce, zespoły chcą sprawdzić swoją formę. Wśród grona tych drużyn można znaleźć PGE Projekt Warszawa, który w sobotę weźmie udział w półfinałowym meczu turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza.

Warto przypomnieć, że stołeczna ekipa to jeden z najlepszych klubów poprzedniego sezonu PlusLigi. Projekt zakończył kampanię 2024/2025 na trzecim miejscu, po tym, jak w meczu o brąz pokonał JSW Jastrzębski Węgiel.

W sobotnim starciu naprzeciwko PGE Projektu Warszawa stanie Cisterna Volley. To klub siatkarski z siedzibą w Latini, który na co dzień rywalizuje we włoskiej lidze.

Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza to siatkarska impreza rozgrywana od 2022 roku. Została zorganizowana z inicjatywy Tomasza Wójtowicza, który w trakcie swej bogatej kariery wywalczył z reprezentacją Polski mistrzostwo świata (Meksyk 1974), złoty medal olimpijski (Montreal 1976) i czterokrotnie wicemistrzostwo Europy. Z włoskim klubem Santal Parma zdobył Puchar Mistrzów w 1985 roku.

Po śmierci Wójtowicza turniej stał się okazją do uczczenia pamięci jednego z najlepszych polskich siatkarzy w historii. W poprzednich edycjach Bogdanka Volley Cup triumfowały LUK Lublin (2022) i Saturnia Catania (2023). W poprzedniej edycji rozegranej we wrześniu 2024 roku wygrali siatkarze Sir Susa Vim Perugia.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa – Cisterna Volley na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

