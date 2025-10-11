Pięciosetowy bój w Tauron Lidze! Chemik lepszy od Sokoła

Lotto Chemik Police przeszedł metamorfozę przed obecnymi rozgrywkami. Do drużyny wróciła m.in. Natalia Mędrzyk, a z poprzedniego sezonu zostało pięć siatkarek. Zespół Sokół & Hagric Mogilno w poprzednim sezonie debiutował w Tauron Lidze. Udało mu się utrzymać się w siatkarskiej ekstraklasie. Przed obecnym sezonem w kadrze Sokoła również doszło do wielu zmian, a w drużynie zostały tylko jedynie cztery zawodniczki z poprzednich rozgrywek.

Dość niespodziewanie to przyjezdne lepiej zaczęły to spotkanie. Kilka pierwszych, zaciętych akcji padło ich łupem i nagle zrobiło się 7:1 dla Sokoła. Mogilnianki świetnie pracowały blokiem i przewagi nie roztrwoniły do końca seta, wygrywając 25:17.

W drugiej partii to policzanki zdominowały początek. Prowadziły 5:1, a później już nawet 13:7. Kilka lepszych akcji przyjezdnych i przewaga stopniała do dwóch punktów. Policzanki nie straciły jednak koncentracji w końcówce i, zwyciężając 25:18, doprowadziły do remisu.

Początek trzeciego seta był już dużo bardziej wyrównany niż dwa wcześniejsze. Sokół wyszedł na prowadzenie i przez długą część tej odsłony go nie oddawał. Kilka błędów, w tym na przyjęciu po stronie zespołu z Mogilna, i Chemik objął prowadzenie 18:17. To zwiastowało emocjonującą końcówkę. W niej to gospodynie zachowały więcej zimnej krwi i wygrały do 19.

Kiedy wydawało się, że Chemik złapał swój rytm, Sokół zaczął znowu rozgrywać świetne spotkanie. W czwartym secie prowadził już 17:8. Chemiczki zaczęły odrabiać straty, ale różnica była zbyt duża i czekał nas tie-break.

W finałowej partii górą były siatkarki Chemika.

Lotto Chemik Police - Sokół & Hagric Mogilno 3:2 (17:25, 25:18, 25:19, 20:25, 15:10)

IM, Polsat Sport