PLS 1. Liga siatkarzy: Sparta Grodzisk Mazowiecki - CUK Anioły Toruń. Relacja live i wynik na żywo

KS Sparta Grodzisk Mazowiecki w dotychczasowych meczach zanotowała jedno zwycięstwo (3:2 z Karton-Pak Astrą Nowa Sól) i poniosła trzy porażki (1:3 z BBTS Bielsko-Biała, 0:3 z BKS Bydgoszcz i 1:3 z PZL Leonardo Avią Świdnik). CUK Anioły Toruń rozegrały trzy spotkania. Wygrały jedno (3:0 z Lechią Tomaszów Mazowiecki), a w dwóch ulegli rywalom (1:3 z Mickiewiczem Kluczbork, 0:3 z KPS Siedlce).

Zobacz także: Zamienił Japonię na Półwysep Arabski! Znany polski siatkarz zagra tam w nowym sezonie

W sezonie 2025/2026 w PLS 1. Lidze wystartowało szesnaście drużyn. Rozgrywki są podzielone na dwie części. W fazie zasadniczej zostaną rozegrane dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Drużyny, które zajmą w tabeli miejsca 1–8 zagrają w play-off. Zespoły, które które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą w tabeli dwie ostatnie pozycje (z wyłączeniem drużyny SMS PZPS Spała), spadną z PLS 1. Ligi.

Relacja live i wynik na żywo z meczu KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - CUK Anioły Toruń w sobotę 11 października o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport