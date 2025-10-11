"Pocałunek" nie przekonał sędziego. Oliveira zawieszony na cztery lata!
Gonzalo Oliveira został zawieszony na cztery lata za stosowanie środków niedozwolonych. Blisko rok temu w jego organizmie wykryto metaamfetaminę. Tenisista tłumaczył, że narkotyk znalazł się w jego krwiobiegu przez... pocałunek.
29-letni Oliveira został przebadany 25 listopada podczas zawodów ATP Challenger w Manzanillo w Meksyku, a próbka A dała pozytywny wynik na obecność zakazanej substancji - metamfetaminy.
Tenisista bronił się stwierdzeniem, że niedozwolona substancja znalazła się w jego ciele przez fakt, że wcześniej się całował. Ta argumentacja nie przekonała jednak sądu. Wenezuelczyk na początku 2025 roku został tymczasowo zawieszony. Teraz zasądzono wobec niego czteroletnią dyskwalifikację.
Najwyższa lokata, jaką Oliveira zajmował w światowym rankingu w grze pojedynczej, to 194, a w deblu - 77. Obecnie plasuje się na 460. pozycji wśród singlistów.