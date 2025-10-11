Pojedynek kuzynów w finale ATP w Szanghaju! Nieprawdopodobna historia

Historia Valentina Vacherota w tym turnieju jest niezwykła. Monakijczyk znalazł się w drabince głównej po zwycięstwie w kwalifikacjach, ale mało kto wróżył mu sukces w turnieju. Tymczasem on zwyciężył kolejno z Laslo Djerem, Aleksandrem Bublikiem, Tomasem Machacem, Tallonem Griekspoorem, Holgerem Rune oraz - czyniąc tym samym największą sensację - Novakiem Djokoviciem.

W niedzielę ten 204. zawodnik rankingu ATP zawalczy w finale. Jeszcze więcej emocji temu starciu doda fakt, że rywalizować mu przyjdzie ze swoim kuzynem - Arthurem Rinderknechem. On z kolei po drodze pokonał Hamada Medjedovicia, Alexa Michelsena, Alexandra Zvereva, Jiriego Leheckę, Felixa Augera-Aliassime'a oraz Daniiła Miedwiediewa.

Gdy Vacherot awansował do ćwierćfinału, "L’Équipe" w rozmowie z Rinderknechem poruszyło wątek ich rodziny.

- To mój kuzyn, razem spędzaliśmy wakacje od najmłodszych lat. To niezwykła historia. Po prostu jestem dumny i zadowolony z jego udanego tygodnia i jestem pewien, że nie jest to ostatni w jego wykonaniu. To wyjątkowy gość o wielkim sercu. Jestem bardzo dumnym kuzynem. On ma też to szczęście, że jego brat (Benjamin Balleret, który jest również jego trenerem) – również mój kuzyn – daje z siebie wszystko dla niego, popycha go do przodu na co dzień - powiedział Francuz.

O trofeum, które i tak "zostanie w rodzinie", panowie zagrają w niedzielę 12 października.

Transmisja meczu Vacherot - Rinderknech w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 10:30.