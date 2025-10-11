Z fantazją i rozmachem! Efektowne zwycięstwo siatkarzy Projektu

Siatkarze PGE Projektu rozpoczęli to spotkanie z animuszem, pokazali kilka efektownych i niekonwencjonalnych akcji i błyskawicznie uzyskali wyraźną przewagę (8:2). Utrzymywali ją również w środkowej części seta (16:10, 19:13), mając przewagę w ofensywie. W końcówce ekipa z Italii próbowała nawiązać walkę i zmniejszyła różnicę do trzech oczek (21:18), ale końcówka należała do zespołu z Warszawy. W ostatniej akcji skutecznie zaatakował Linus Weber (25:19).

Początek drugiej odsłony przyniósł wyrównaną rywalizację obu zespołów (10:9), ale z biegiem czasu znów przewagę uzyskali siatkarze Projektu (16:12). Grali skutecznie w ataku, a mający problemy w przyjęciu rywale nie byli w stanie dotrzymać im kroku. Dobre wejście zaliczył Bartosz Firszt, który posłał dwa asy (21:14). Seta zakończył atakiem po bloku rywali Bartosz Gomułka (25:17).

Scenariusz trzeciego seta był podobny do poprzedniego. Równa gra obu ekip na początku (7:7), a później siatkarze polskiej drużyny zaczęli budować przewagę (11:8, 14:10). W środkowej części seta Projekt kontrolował sytuację na boisku, pewnie zmierzając po wygraną. Przypieczętował ją Linus Weber dwoma asami serwisowymi (25:18).

W niedzielę zostaną rozegrane decydujące spotkania turnieju. W wielkim finale Bogdanka LUK Lublin zmierzy się z PGE Projektem Warszawa (godzina 18.00). Wcześniej zostanie rozegrany mecz o trzecie miejsce, w którym JSW Jastrzębski Węgiel zagra z drużyną Cisterna Volley (godzina 15.30).

Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza to siatkarska impreza rozgrywana od 2022 roku. Została zorganizowana z inicjatywy Tomasza Wójtowicza – mistrza świata i złotego medalisty olimpijskiego. Po jego śmierci turniej stał się okazją do uczczenia pamięci jednego z najlepszych polskich siatkarzy w historii. W poprzednich edycjach triumfowały LUK Lublin (2022), Saturnia Catania (2023) oraz Sir Susa Vim Perugia (2024).

PGE Projekt Warszawa – Cisterna Volley 3:0 (25:19, 25:17, 25:18)

Projekt: Linus Weber, Jurij Semeniuk, Bartosz Bednorz, Kevin Tillie, Karol Kłos, Michał Kozłowski – Damian Wojtaszek (libero) oraz Bartosz Gomułka, Jan Firlej, Bartosz Firszt. Trener: Tommi Tiilikainen.

Cisterna: Fabian Plak, Filippo Lanza, Alessandro Fanizza, Tommaso Guzzo, Yuga Tarumi, Daniele Mazzone – Landon Currie (libero) oraz Efe Bayram, Daniel Muniz. Trener: Daniele Morato.

