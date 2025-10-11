Spał pijany za kierownicą. Legenda NBA zatrzymana przez policję
Mistrz NBA z 2008 roku Paul Pierce został zatrzymany przez policję na jednej z autostrad w Kalifornii. Były koszykarz spał za kierownicą, a funkcjonariusze zauważyli, że 47-latek jest pod wpływem alkoholu.
Policjanci zobaczyli, że na jednym z pasów, który był wcześniej zamknięty z powodu wypadku, stoi samochód. Był to Range Rover należący do Pierce'a. Były koszykarz spał za kierownicą. Wydawało się, że 47-latek był pod wpływem alkoholu. Służby zaczęły dochodzenie, które miało wyjaśnić sytuację. Amerykanin trafił do aresztu, z którego został następnie zwolniony. Sprawa trafiła do prokuratury.
Pierce przez lata był gwiazdą Boston Celtics. W 2008 roku z tą drużyną zdobył mistrzostwo NBA, a wspomniany zawodnik został najbardziej wartościowym koszykarzem finałów (MVP). Po piętnastu latach gry w Bostonie w 2013 roku przeniósł się do Brooklyn Nets. Następnie grał w Washington Wizards oraz Los Angeles Clippers.
Pierce w przeszłości pracował w telewizji ESPN, jednak pożegnał się z nią w atmosferze skandalu. Później pracował również w FOX, ale z czasem również podziękowano mu za współpracę.