Startuje World Tour w Montrealu w short tracku. Gdzie oglądać?

Początek sobotnich i niedzielnych zmagań o 19:30 w Polsacie Sport Extra 3 i online w Polsacie Box Go.

W tym sezonie, ze względu na igrzyska olimpijskie – zamiast sześciu – odbędą się tylko cztery World Touru. Poza walką o medale i punkty, będzie to również rywalizacja o kwalifikacje olimpijskie. Pierwsze dwa cykle World Touru odbędą się w ten i następny weekend w Montrealu. Kolejne dwie edycje zaplanowano w Europie. Najpierw światowa czołówka rywalizować będzie w Gdańsku, a później w holenderskim Dordrechcie. Jeśli chodzi o system kwalifikacji do igrzysk olimpijskich, to pod uwagę będą brane wyniki z trzech najlepszych wyścigów pod kątem przydzielania miejsc dla konkretnych ekip, jeśli chodzi o start w Mediolanie.

Pierwsze i drugie zawody odbędą się przez najbliższe dwa weekendy w Montrealu. W Kanadzie szansę startu będzie miało jedenaścioro Polaków. W rywalizacji kobiet wystąpią: Natalia Maliszewska, Nikola Mazur, Kamila Sellier (Stormowska), Kornelia Woźniak i Gabriela Topolska. W konkurencjach męskich nasz kraj reprezentować będą: Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Felix Pigeon, Diane Sellier i Neithan Thomas. Nową postacią w naszej kadrze jest Woźniak, która startowała w reprezentacji juniorek. W pierwszych zawodach w Montrealu w konkurencjach indywidualnych nie wystartuje Diane Sellier, który zmaga się z urazem.

W maju stan cywilny zmieniła Kamila Stormowska, która wyszła za mąż za kolegę z teamu, Diane Selliera, i od tego sezonu będzie startować pod nazwiskiem męża. Zresztą oboje mają wspólne sportowe marzenie związane z igrzyskami olimpijskimi. – Na pewno gdzieś tam z tyłu głowy chodzą te myśli, że byłoby super zdobyć te medale igrzysk, i to nie jeden, a właśnie kilka. Na pewno fajnie byłoby zdobyć medal indywidualnie, ale też drużynowo. Kiedyś myślałam, że super byłoby zdobyć ten medal indywidualnie, ale teraz tak myślę, że chciałabym chyba jednak go wywalczyć razem z Diane i wspólnie stanąć na tym podium, więc teraz jednak takim moim największym marzeniem będzie zdobycie na igrzyskach medalu w „miksie”, gdyż mam nadzieję, że dokonam tego razem z moim mężem – mówi Kamila Sellier.

W sobotnich wyścigach w Montrealu w ćwierćfinale 500 metrów wystartuje Michał Niewiński. Awans do półfinału sztafet kobiet wywalczyły nasze zawodniczki, które w swoim wyścigu eliminacyjnym startowały w następującym składzie: Gabriela Topolska, Kamila Sellier, Nikola Mazur i Natalia Maliszewska. Do półfinału awansowała także nasza sztafeta mieszana, którą tworzyli: Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska, Michał Niewiński i Felix Pigeon. Niestety, w półfinale nasz team zajął czwarte miejsce za Holandią, Chinami i Stanami Zjednoczonymi (za Niewińskiego startował Diane Sellier) i w niedzielę rywalizować będzie w finale B o miejsca 5–8. Do półfinału nie awansowała nasza sztafeta męska (Michał Niewiński, Felix Pigeon, Łukasz Kuczyński i Neithan Thomas), która w swoim wyścigu uplasowała się na trzecim miejscu za Włochami i Japonią (do drugiego miejsca tracąc zaledwie 0,064 sekundy), a w wyścigu rankingowym o miejsca 9–12 (za Kuczyńskiego startował Sellier) otrzymali karę, kończąc zmagania na 12. miejscu.

W sobotnich repasażach szansę na awans do wyścigów głównych będzie miało jeszcze siedmioro Polaków. W repasażach na 1000 metrów kobiet wystartują: Nikola Mazur, Kamila Sellier i Gabriela Topolska. W rywalizacji mężczyzn w repasażach na 500 metrów wystartują Felix Pigeon i Łukasz Kuczyński, a na dystansie 1500 metrów o awans do półfinału powalczą Pigeon i Michał Niewiński.

W niedzielnych wyścigach repasażowych na 500 metrów wystartuje Kamila Sellier, a na 1500 metrów – Mazur. W repasażach na 1000 metrów szansę awansu do półfinału będzie miał Łukasz Kuczyński.

– W tym momencie nie ma żadnych wielkich oczekiwań. W Kanadzie chcemy sprawdzić umiejętności zawodników. Naszym celem jest zajęcie miejsc w TOP 32, aby na spokojnie móc się przygotowywać do igrzysk olimpijskich – ocenia szanse Polaków w pierwszych zawodach World Tour w Montrealu trenerka naszej kadry, Urszula Kamińska.

Plan transmisji zawodów Pucharu Świata w short tracku w Montrealu: sobotnia i niedzielna rywalizacja rozpocznie się o 19:35 w Polsacie Sport Extra 3 i online w Polsacie Box Go.

Sobota (11 październik):

Godz. 19:35 (Polsat Sport Extra 3/Polsat Box Go) – ćwierćfinały 500 metrów mężczyzn (w ćwierćfinale wystartuje Michał Niewiński, w repasażach o awans powalczą Łukasz Kuczyński i Felix Pigeon)

Godz. 19:48 (Polsat Sport Extra 3/Polsat Box Go) – ćwierćfinały 1000 metrów kobiet (w repasażach o awans powalczą Nikola Mazur, Kamila Sellier (Stormowska) i Gabriela Topolska)

Godz. 20:05 (Polsat Sport Extra 3/Polsat Box Go) – półfinały 500 metrów mężczyzn

Godz. 20:27 (Polsat Sport Extra 3/Polsat Box Go) – półfinały 1000 metrów kobiet

Godz. 20:36 (Polsat Sport Extra 3/Polsat Box Go) – finały 500 metrów mężczyzn

Godz. 20:54 (Polsat Sport Extra 3/Polsat Box Go) – finały 1000 metrów kobiet

Godz. 21:25 (Polsat Sport Extra 3/Polsat Box Go) – półfinały 1500 metrów mężczyzn (w repasażach o awans powalczą Felix Pigeon i Michał Niewiński)

Godz. 21:43 (Polsat Sport Extra 3/Polsat Box Go) – półfinały sztafet kobiet (w półfinale wystartują Polki)

Godz. 22:14 (Polsat Sport Extra 3/Polsat Box Go) – finały 1500 metrów mężczyzn

Godz. 22:37 (Polsat Sport Extra 3/Polsat Box Go) – finały sztafet kobiet

Godz. 22:56 (Polsat Sport Extra 3/Polsat Box Go) – półfinały sztafet mężczyzn (Polacy nie zdołali awansować do półfinału)

Niedziela (12 październik):

Godz. 19:35 (Polsat Sport Extra 3/Polsat Box Go Polsat) – finały sztafet mieszanych (w półfinale startuje sztafeta Polski)

Godz. 20:10 (Polsat Sport Extra 3/Polsat Box Go) – ćwierćfinały 500 metrów kobiet (w ćwierćfinale wystartuje Natalia Maliszewska, a w repasażach o awans powalczy Kamila Sellier (Stormowska)

Godz. 20:23: (Polsat Sport Extra 3/Polsat Box Go) – ćwierćfinały 1000 metrów mężczyzn (w ćwierćfinale wystartuje Felix Pigeon, a w repasażach o awans powalczy Michał Niewiński)

Godz. 20:40 (Polsat Sport Extra 3/Polsat Box Go) – półfinały 500 metrów kobiet

Godz. 21:02 (Polsat Sport Extra 3/Polsat Box Go) - półfinały 1000 metrów mężczyzn

Godz. 21:11 (Polsat Sport Extra 3/Polsat Box Go) – finały 500 metrów kobiet

Godz. 21:29 (Polsat Sport Extra 3/Polsat Box Go) – finały 1000 metrów mężczyzn

Godz. 21:45 (Polsat Sport Extra 3/Polsat Box Go) – półfinały 1500 metrów kobiet (w półfinale wystartują Kamila Sellier (Stormowska) i Nikola Mazur, a w repasażach o awans powalczy Nikola Mazur

Godz. 22:21 (Polsat Sport Extra 3/Polsat Box Go) – finały 1500 metrów kobiet

Godz. 22:42 (Polsat Sport Extra 3/Polsat Box Go) – finały sztafet mężczyzn