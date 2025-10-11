Kowalkiewicz w UFC rywalizuje od 2015 roku. W tym czasie stoczyła już 18 walka, a jedna z nich była starciem mistrzowskim. Na gali UFC 205 zmierzyła się z Joanną Jędrzejczyk, przegrywając jednogłośną decyzją sędziów.

Ostatnie dwie walki Kowalkiewicz to porażki. Co ciekawe, obie z Brazylijkami. W nocy z soboty na niedzielę na jej drodze ponownie stanie przedstawicielka tego narodu. Polastri ma na koncie trzy pojedynki w największej organizacji MMA na świecie. Do tej pory raz wygrała i dwukrotnie przegrała.

UFC: Karolina Kowalkiewicz - Julia Polastri. Skrót walki UFC (WIDEO)

Skrót walki Kowalkiewicz - Polastri pojawi się po zakończeniu pojedynku.