Oliveira miał początkowo zmierzyć się z Rafaelem Fizievem, ale tego drugiego wykluczyła kontuzja. Swoją szansę wykorzystał Gamrot, który bardzo szybko zabiegał o szansę na walkę z Brazylijczykiem. Matchmakerzy UFC spełnili jego prośbę.

ZOBACZ TAKŻE: UFC w Rio de Janeiro. Gamrot - Oliveira. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

- Włodarze UFC mówili, że Oliveira długo podejmował decyzję o tym, żeby to był Mateusz. Charles nie przygotowywał się na grapplera, a stójkowicza - powiedziała Joanna Jędrzejczyk, która od lat jest zaangażowana w karierę "Gamera".

Dla Gamrota będzie to powrót do oktagonu po niespełna pięciu miesiącach. Pod koniec maja pokonał na punkty Ludovita Kleina.



Na gali w Rio de Janeiro zobaczymy też Karoliną Kowalkiewicz, która zmierzy się z reprezentantką gospodarzy Julią Polastri.

UFC: Mateusz Gamrot - Charles Oliveira. Relacja live i wyniki na żywo

Walka wieczoru (około godziny 3:00, transmisja: Polsat Sport 1 oraz Polsat Box Go):

155 lb: Charles Oliveira (35-11) vs Mateusz Gamrot (25-3)

Karta główna (od 1:00, transmisja: Polsat Sport 1 oraz Polsat Box Go):

135 lb: Deiveson Figueiredo (24-5-1) vs Montel Jackson (15-2)

170 lb: Vicente Luque (23-11-1) vs Joel Alvarez (22-3)

265 lb: Jhonata Diniz (9-1) vs Mario Pinto (10-0)

145 lb: Ricardo Ramos (17-7) vs Kaan Ofli (11-4-1)

155 lb: Lucas Almeida (15-4) vs Michael Aswell (10-3)

Karta wstępna (od 22:00, transmisja: Polsat Sport 1 oraz Polsat Box Go):

125 lb: Jafel Filho (16-4) vs Clayton Carpenter (8-1)

265 lb: Vitor Petrino (12-2) vs Thomas Petersen (10-3)

135 lb: Irina Alekseeva (5-3) vs. Beatriz Mesquita (5-0)

125 lb: Lucas Rocha (17-2) vs. Stewart Nicoll (8-1)

265 lb: Valter Walker (14-1) vs. Mohammed Usman (11-4)

115 lb: Julia Polastri (13-5) vs. Karolina Kowalkiewicz (16-9)

135 lb: Saimon Oliveira (18-6) vs Luan Lacerda (12-3)

Gala rozpocznie się o godzinie 22:00 polskiego czasu. Gamrot i Oliveira powinni wejść do klatki około godziny 3:00. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.