Siatkarki ŁKS udanie otworzyły sezon! Wyjazdowa wygrana wicemistrzyń Polski

W premierowej partii gra obu ekip mocno falowała. Już na początku sześć akcji z rzędu wygrały opolanki (6:1), które jeszcze powiększyły przewagę (12:5). Później jednak serię pięciu punktów zanotował ŁKS (12:10). W dalszej części seta było podobnie - trzy punkty z rzędu dla UNI (15:10), trzy dla łodzianek (18:15). Gdy w końcówce gospodynie prowadziły 22:17 i 23:19 wydawało się, że dowiozą tę przewagę do końca. Wygrał jednak ŁKS, notując nokautującą serię. Trzy kolejne ataki skończyła Regiane Bidias, a Mariana Brambilla zamknęła seta asem (23:25).

Ekipa ŁKS znalazła się w trudnej sytuacji na początku drugiej partii. Przy stanie 4:2 na parkiet upadła Anna Pawłowska, która nie była w stanie kontynuować gry. Łódzki klub nie miał drugiej zawodniczki na tej pozycji, koszulkę libero musiała więc założyć Daria Szczyrba.

Opolanki uzyskały przewagę, ale znów błysnęła Regiane Bidias, która posłała dwa asy (6:6). Set miał wyrównany przebieg, a wynik krążył wokół remisu (10:10, 15:15). Siatkarki UNI uzyskały minimalną przewagę (20:18), ale w końcówce popełniały kosztowne błędy w ataku, co wykorzystały łodzianki. W ostatniej akcji seta gospodynie posłały piłkę w aut (23:25).

Początek trzeciej partii dla siatkarek UNI (6:1, 10:3). Gospodynie poprawiły skuteczność w ofensywie i utrzymywały wyraźną przewagę (18:10). Wiodącą rolę w ich szeregach odgrywała Katarzyna Zaroślińska-Król, która punktowała nie tylko w ataku, ale również zagrywką (22:12), a w całym secie zdobyła dla gospodyń aż 13 punktów! Jednostronną partię zamknęła skutecznym atakiem Elan McCall (25:14).

Czwarta odsłona toczyła się początkowo przy minimalnej przewadze drużyny z Łodzi (7:9). Przyjezdne odskoczyły na trzy oczka, gdy asem popisała się Mariana Brambilla (10:13), ale siatkarki UNI nie zamierzały rezygnować. Poszła punktowa seria i po asie Maggie Speaks opolanki prowadziły (18:17). Końcówka seta przyniosła ogromne emocje. Trzy akcje z rzędu skończyła Katarzyna Zaroślińska-Król i gospodynie prowadziły 23:21, później miały piłkę setową przy stanie 24:22. Końcówka należała jednak do ekipy ŁKS, a dokładnie do Regiane Bidias, która zanotowała dwa skuteczne ataki i blok (24:26).



Najwięcej punktów: Katarzyna Zaroślińska-Król (31), Hanna Hellvig (12), Katarzyna Połeć (12), Natalia Kecher (10) – UNI; Regiane Bidias (20), Mariana Brambilla (13), Anna Obiała (12), Thana Fayad (10) – ŁKS. MVP: Regiane Bidias (17/38 = 45% skuteczności w ataku + 2 asy + 1 blok; 75% pozytywnego przyjęcia).

UNI Opole – ŁKS Commercecon Łódź 1:3 (23:25, 23:25, 25:14, 24:26)

UNI: Maggie Speaks, Uxue Guereca, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Hanna Hellvig, Katarzyna Połeć – Klaudia Łyduch (libero) oraz Wiktoria Paluszkiewicz, Julia Piotrowska (libero), Elan McCall. Trener: Bartłomiej Dąbrowski.

ŁKS: Mariana Brambilla, Sonia Stefanik, Daniela Cechetto, Regiane Bidias, Anna Obiała, Angelika Gajer –Anna Pawłowska (libero) oraz Wiktoria Kowalczyk, Daria Szczyrba, Thana Fayad, Katarzyna Nowak. Trener: Adrian Chyliński.

