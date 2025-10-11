WTA w Ningbo: Katarzyna Kawa - Julia Putincewa. Relacja live i wynik na żywo

Kawa ostatnio brała udział w challengerze w Suzhou. Jeżeli chodzi o rywalizację singlową Polka opadła już w pierwszej rundzie, kiedy lepsza od niej okazała się Alexandra Eala.

W deblu poradziła sobie natomiast znacznie lepiej. Kawa i jej partnerka na korcie Makoto Ninomiya dotarły aż do finału zmagań w Suzhou, gdzie musiały uznać wyższość duetu Aldila Sutjiadi - Janice Tjen.

Putincewa wystąpiła ostatnio w prestiżowym turnieju WTA w Wuhan. Już w pierwszej rundzie z chińskiej imprezy wyeliminowała ją Linda Noskova.

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Julia Putincewa na Polsatsport.pl.

AA, Polsat Sport