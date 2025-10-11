WTA w Ningbo: Katarzyna Kawa - Julia Putincewa. Relacja live i wynik na żywo
Katarzyna Kawa - Julia Putincewa to mecz pierwszej rundy kwalifikacji do turnieju WTA w Ningbo. Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Julia Putincewa na Polsatsport.pl.
Kawa ostatnio brała udział w challengerze w Suzhou. Jeżeli chodzi o rywalizację singlową Polka opadła już w pierwszej rundzie, kiedy lepsza od niej okazała się Alexandra Eala.
ZOBACZ TAKŻE: Polska tenisistka zabrała głos po porażce w Wuhan. Wspomniała o "walce o przetrwanie"
W deblu poradziła sobie natomiast znacznie lepiej. Kawa i jej partnerka na korcie Makoto Ninomiya dotarły aż do finału zmagań w Suzhou, gdzie musiały uznać wyższość duetu Aldila Sutjiadi - Janice Tjen.
Putincewa wystąpiła ostatnio w prestiżowym turnieju WTA w Wuhan. Już w pierwszej rundzie z chińskiej imprezy wyeliminowała ją Linda Noskova.
Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Julia Putincewa na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl