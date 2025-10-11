Znamy pierwszą finalistkę turnieju w Wuhan! Pogromczyni Świątek za burtą

Coco Gauff awansowała do finału tegorocznej edycji turnieju WTA w Wuhan. Amerykanka w dwóch setach rozprawiła się z Jasmine Paolini, która na etapie ćwierćfinału pokonała Igę Świątek.

fot. AFP
Coco Gauff pokonała Jasmine Paolini

Pierwszy set tego pojedynku był wyrównany. Obie zawodniczki na starcie skutecznie broniły swoich serwisów, później jednak rozpoczął się maraton przełamań. W tym secie aż pięć razy z rzędu tenisistki nie były w stanie utrzymać swoich podań. Lepiej na tym zamieszaniu wyszła Gauff, która triumfowała w pierwszej partii 6:4.

 

Głównym akcentem drugiej części rywalizacji również były przełamania. W sumie w tym secie kibice zobaczyli ich aż siedem! Ponownie chłodniejszą głowę zachowała Amerykanka. Plasująca się na trzecim miejscu w rankingu WTA zawodniczka wygrała seta 6:3, tym samym wyrzucając za burtę ćwierćfinałową pogromczynię Igi Świątek.

 

Dzięki temu triumfowi zapewniła sobie awans do finału "tysięcznika" w Wuhan. Jej kolejną przeciwniczką będzie zwyciężczyni meczu Aryna Sabalenka - Jessica Pegula. 

 

Coco Gauff - Jasmine Paolini 6:4, 6:3

AA, Polsat Sport
