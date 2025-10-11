Znamy pierwszą finalistkę turnieju w Wuhan! Pogromczyni Świątek za burtą

Pierwszy set tego pojedynku był wyrównany. Obie zawodniczki na starcie skutecznie broniły swoich serwisów, później jednak rozpoczął się maraton przełamań. W tym secie aż pięć razy z rzędu tenisistki nie były w stanie utrzymać swoich podań. Lepiej na tym zamieszaniu wyszła Gauff, która triumfowała w pierwszej partii 6:4.

ZOBACZ TAKŻE: Ogromna sensacja! Novak Djoković pokonany przez 204. tenisistę rankingu ATP

Głównym akcentem drugiej części rywalizacji również były przełamania. W sumie w tym secie kibice zobaczyli ich aż siedem! Ponownie chłodniejszą głowę zachowała Amerykanka. Plasująca się na trzecim miejscu w rankingu WTA zawodniczka wygrała seta 6:3, tym samym wyrzucając za burtę ćwierćfinałową pogromczynię Igi Świątek.

Dzięki temu triumfowi zapewniła sobie awans do finału "tysięcznika" w Wuhan. Jej kolejną przeciwniczką będzie zwyciężczyni meczu Aryna Sabalenka - Jessica Pegula.

Coco Gauff - Jasmine Paolini 6:4, 6:3

AA, Polsat Sport