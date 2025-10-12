Barkom-Każany Lwów - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

Barkom-Każany Lwów to ukraiński klub siatkarski, który od 2022 występuje w PlusLidze. W debiucie zajął 13. miejsce, a kolejne rozgrywki zakończył na 12. pozycji. W minionym sezonie walczył o pozostanie w lidze; zajął 13. miejsce w tabeli fazy zasadniczej, czyli ostatnie dające utrzymanie.

W przerwie między sezonami w drużynie Barkomu zaszło kilka zmian. Do klubu wrócili słowacki przyjmujący Julius Firkal oraz francuski środkowy Mousse Gueye. Zmiany nastąpiły również na rozegraniu. Pozyskano doświadczonego, zbliżającego się do czterdziestki Lukasa Kampę oraz o kilkanaście lat młodszego Yamato Nakano z Japonii.

Kto zagra w Barkomie w nowym sezonie? W jakim składzie wystąpi ten zespół? Jakie zmiany zaszły w drużynie? Barkom-Każany Lwów – kadra na sezon 2025/2026; siatkarze, trener, transfery w załączonej galerii zdjęć:

Barkom-Każany Lwów - skład na sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

