Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza to siatkarska impreza rozgrywana od 2022 roku. Została zorganizowana z inicjatywy Tomasza Wójtowicza – mistrza świata i złotego medalisty olimpijskiego. Po jego śmierci turniej stał się okazją do uczczenia pamięci jednego z najlepszych polskich siatkarzy w historii. W poprzednich edycjach triumfowały LUK Lublin (2022), Saturnia Catania (2023) oraz Sir Susa Vim Perugia (2024).

ZOBACZ TAKŻE: Bogdanka Volley Cup 2025. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Lublinianie w sobotę w półfinale pokonali Jastrzębski Węgiel 3:2. Mistrzowie Polski przegrywali już 0:2, ale wyszli z opresji i zapewnili sobie triumf.

Z kolei warszawianie nie dali żadnych szans Cisternie Volley, zwyciężając przedstawiciela włoskiej siatkówki bez straty seta i dominując w każdej partii.

Relacja live i wynik na żywo meczu finałowego Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport