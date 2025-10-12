Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa to obsada finału towarzyskiego turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza to siatkarska impreza rozgrywana od 2022 roku. Została zorganizowana z inicjatywy Tomasza Wójtowicza – mistrza świata i złotego medalisty olimpijskiego. Po jego śmierci turniej stał się okazją do uczczenia pamięci jednego z najlepszych polskich siatkarzy w historii. W poprzednich edycjach triumfowały LUK Lublin (2022), Saturnia Catania (2023) oraz Sir Susa Vim Perugia (2024).

 

ZOBACZ TAKŻE: Bogdanka Volley Cup 2025. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

 

Lublinianie w sobotę w półfinale pokonali Jastrzębski Węgiel 3:2. Mistrzowie Polski przegrywali już 0:2, ale wyszli z opresji i zapewnili sobie triumf.

 

Z kolei warszawianie nie dali żadnych szans Cisternie Volley, zwyciężając przedstawiciela włoskiej siatkówki bez straty seta i dominując w każdej partii.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu finałowego Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BOGDANKA LUK LUBLINBOGDANKA VOLLEY CUP IM TOMASZA WÓJTOWICZAINNEPGE PROJEKT WARSZAWASIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 