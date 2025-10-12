19:17 w piątym secie! Zacięte starcie w finale Bogdanka Volley Cup

Premierowa partia finału od początku toczyła się przy przewadze siatkarzy Projektu (0:3, 8:12). Gospodarze próbowali gonić wynik, ale popełniali błędy własne. W efekcie drużyna ze stolicy utrzymywała punktowy dystans (14:19). W końcówce dwa ważne ataki skończył Bartosz Bednorz, Jurij Semeniuk wywalczył piłkę setową atakiem ze środka, a punktowy blok gości ustalił wynik na 20:25.

Drugi set przyniósł równą grę obu zespołów. Wynik oscylował wokół remisu i żadna ze stron nie była w stanie zbudować trwałej przewagi, odskoczyć rywalowi więcej niż na dwa oczka. Losy tej partii rozstrzygnęły się w końcówce. Gospodarze przegrywali 19:20, ale seria punktów wywalczona przy zagrywkach Mateusza Malinowskiego odwróciła wynik (23:20). Atak Jacksona Younga dał piłkę setową (24:21), a serwis gości w siatkę zamknął seta (25:22).

W trzeciej odsłonie również oglądaliśmy wyrównaną i zaciętą rywalizację. W środkowej części seta minimalną zaliczkę uzyskali gospodarze (15:13, 19:17), ale siatkarze Projektu zdołali odwrócić wynik (21:22). Znów losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Zepsuta zagrywka gości dała Bogdance piłkę setową (24:23), ale Bartosz Bednorz skutecznym atakiem rozpoczął grę na przewagi. W niej obie ekipy popełniały błąd za błędem, a rozstrzygający okazał się nieudany atak Kevina Tillie (28:26).

Do czwartej partii obie drużyny przystąpiły z kilkoma zmianami w składach. Nie zmieniły one jednak obrazu meczu, w którym nadal trwała wyrównana walka (7:7, 16:16). Kluczowe akcje w końcówce padły tym razem łupem ekipy Projektu, w której skutecznie grał Linus Weber. Obie ekipy znów nie uniknęły błędów. Dwie zepsute zagrywki lublinian przyniosły zespołowi ze stolicy ostatnie dwa punkty (22:25).

Czwarty mecz lubelskiego turnieju i trzeci tie-break. Przy zmianie stron minimalną zaliczkę mieli gospodarze, którzy po ataku Mateusza Malinowskiego prowadzili 8:7. Dwa punkty wywalczone przez Bartosza Firszta odwróciły wynik (9:11). Zacięta rywalizacja trwała do samego końca. Serwis lublinian w siatkę dał piłkę meczową ekipie Projektu, która zrewanżowała się rywalom podobnym błędem, rozpoczynając grę na przewagi. W niej również nie brakowało emocji, a w ostatniej akcji meczu atakujący Projektu posłał piłkę w aut (19:17).

Najwięcej punktów: Jackson Young (21), Kewin Sasak (15), Jakub Wachnik (14), Mateusz Malinowski (13) –Bogdanka; Linus Weber (24), Bartosz Bednorz (14) – Projekt. Przedsezonowe starcie przyniosło wiele emocji, ciekawej siatkówki, ale też sporo było błędów własnych. Była to również dla trenerów okazja do przeglądu szerokich składów obu ekip.

Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza to siatkarska impreza rozgrywana od 2022 roku. Została zorganizowana z inicjatywy Tomasza Wójtowicza – mistrza świata i złotego medalisty olimpijskiego. Po jego śmierci turniej stał się okazją do uczczenia pamięci jednego z najlepszych polskich siatkarzy w historii. W poprzednich edycjach triumfowały LUK Lublin (2022), Saturnia Catania (2023) oraz Sir Susa Vim Perugia (2024).

Bogdanka LUK Lublin – PGE Projekt Warszawa 3:2 (20:25, 25:22, 28:26, 22:25, 19:17)

Bogdanka: Aleks Grozdanov, Jakub Wachnik, Marcin Komenda, Kewin Sasak, Jackson Young, Fynnian McCarthy – Thales Hoss (libero) oraz Mateusz Malinowski, Maciej Czyrek (libero), Rafał Prokopczuk, Maciej Zając, Daenan Gyimah. Trener: Stephane Antiga.

Projekt: Jurij Semeniuk, Bartosz Bednorz, Michał Kozłowski, Linus Weber, Kevin Tillie, Karol Kłos – Damian Wojtaszek (libero) oraz Bartosz Gomułka, Jan Firlej, Bartosz Firszt, Brandon Koppers, Jakub Strulak. Trener: Tommi Tiilikainen.