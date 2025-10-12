Najlepsi siatkarze turnieju Bogdanka Volley Cup 2025. Kto został MVP?

Jackson Young to transfer "last minute" Bogdanki LUK Lublin. Siatkarzem aktualnego mistrza Polski został ogłoszony oficjalnie w ostatnią środę - 8 października. Przyjmujący urodził się w 2001 roku, grał w reprezentacji Kanady na tegorocznych mistrzostwach świata. Do Lublina został ściągnięty z niemieckiego VfB Friedrichshafen. W turnieju towarzyskim w hali Globus zaprezentował się z bardzo dobrej strony, w meczu finałowym wywalczył 21 punktów.





W drużynie marzeń znalazło się pięciu zawodników najlepszej drużyny turnieju - Bogdanki LUK Lublin, oraz dwóch graczy PGE Projektu Warszawa.

W finale Bogdanka Volley Cup 2025 gospodarze wygrali po emocjonującym starciu z PGE Projektem Warszawa 3:2. Wcześniej rozegrano mecz o trzecie miejsce, w którym włoska drużyna Cisterna Volley pokonała 3:2 JSW Jastrzębski Węgiel.

Bogdanka Volley Cup to siatkarska impreza rozgrywana od 2022 roku. Została zorganizowana z inicjatywy Tomasza Wójtowicza, który w trakcie swej bogatej kariery wywalczył z reprezentacją Polski mistrzostwo świata (Meksyk 1974), złoty medal olimpijski (Montreal 1976) i czterokrotnie wicemistrzostwo Europy. Z włoskim klubem Santal Parma zdobył Puchar Mistrzów w 1985 roku. Po śmierci Wójtowicza turniej stał się okazją do uczczenia pamięci jednego z najlepszych polskich siatkarzy w historii. W poprzednich edycjach Bogdanka Volley Cup triumfowały LUK Lublin (2022) i Saturnia Catania (2023) oraz Sir Susa Vim Perugia (2024).

Bogdanka Volley Cup 2025 im. Tomasza Wójtowicza - nagrody indywidualne:

MVP: Jackson Young (Bogdanka LUK Lublin)

najlepszy rozgrywający: Marcin Komenda (Bogdanka LUK Lublin)

najlepsi przyjmujący: Jakub Wachnik (Bogdanka LUK Lublin), Bartosz Bednorz (PGE Projekt Warszawa)

najlepszy atakujący: Kewin Sasak (Bogdanka LUK Lublin)

najlepsi środkowi: Karol Kłos (PGE Projekt Warszawa), Aleks Grozdanov (Bogdanka LUK Lublin)

najlepszy libero: Thales Hoss (Bogdanka LUK Lublin).