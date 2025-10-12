Najlepsi siatkarze turnieju Bogdanka Volley Cup 2025. Kto został MVP?

Robert MurawskiSiatkówka

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin wygrali turniej Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. W finale pokonali PGE Projekt Warszawa 3:2. Po zawodach rozegranych w hali Globus przyznano nagrody indywidualne. Najlepszym siatkarzem (MVP) został uznany przyjmujący lubelskiego klubu - Jackson Young.

fot. PAP/Wojtek Jargiło
Siatkarz Bogdanki LUK Lublin Jackson Young został uznany najlepszym zawodnikiem (MVP) turnieju Bogdanka Volley Cup 2025.

Jackson Young to transfer "last minute" Bogdanki LUK Lublin. Siatkarzem aktualnego mistrza Polski został ogłoszony oficjalnie w ostatnią środę - 8 października. Przyjmujący urodził się w 2001 roku, grał w reprezentacji Kanady na tegorocznych mistrzostwach świata. Do Lublina został ściągnięty z niemieckiego VfB Friedrichshafen. W turnieju towarzyskim w hali Globus zaprezentował się z bardzo dobrej strony, w meczu finałowym wywalczył 21 punktów.

W drużynie marzeń znalazło się pięciu zawodników najlepszej drużyny turnieju - Bogdanki LUK Lublin, oraz dwóch graczy PGE Projektu Warszawa.

 

W finale Bogdanka Volley Cup 2025 gospodarze wygrali po emocjonującym starciu z PGE Projektem Warszawa 3:2. Wcześniej rozegrano mecz o trzecie miejsce, w którym włoska drużyna Cisterna Volley pokonała 3:2 JSW Jastrzębski Węgiel.

 

Bogdanka Volley Cup to siatkarska impreza rozgrywana od 2022 roku. Została zorganizowana z inicjatywy Tomasza Wójtowicza, który w trakcie swej bogatej kariery wywalczył z reprezentacją Polski mistrzostwo świata (Meksyk 1974), złoty medal olimpijski (Montreal 1976) i czterokrotnie wicemistrzostwo Europy. Z włoskim klubem Santal Parma zdobył Puchar Mistrzów w 1985 roku. Po śmierci Wójtowicza turniej stał się okazją do uczczenia pamięci jednego z najlepszych polskich siatkarzy w historii. W poprzednich edycjach Bogdanka Volley Cup triumfowały LUK Lublin (2022) i Saturnia Catania (2023) oraz Sir Susa Vim Perugia (2024).

 

Bogdanka Volley Cup 2025 im. Tomasza Wójtowicza - nagrody indywidualne:

 

MVP: Jackson Young (Bogdanka LUK Lublin)

 

najlepszy rozgrywający: Marcin Komenda (Bogdanka LUK Lublin)
najlepsi przyjmujący: Jakub Wachnik (Bogdanka LUK Lublin), Bartosz Bednorz (PGE Projekt Warszawa)
najlepszy atakujący: Kewin Sasak (Bogdanka LUK Lublin)
najlepsi środkowi: Karol Kłos (PGE Projekt Warszawa), Aleks Grozdanov (Bogdanka LUK Lublin)
najlepszy libero: Thales Hoss (Bogdanka LUK Lublin).

 

Wręczenie nagród w materiale wideo:

