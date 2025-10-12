Co za mecz Magdaleny Stysiak! 6 asów serwisowych i czerwona kartka

Na parkiecie po obu stronach siatki zobaczyliśmy cztery reprezentantki Polski: w barwach gospodyń wystąpiła Magdalena Stysiak, natomiast w składzie ich rywalek zagrały Weronika Centka-Tietianiec, Martyna Czyrniańska oraz Malwina Smarzek.

Od pierwszych piłek gospodynie przejęły pełną kontrolę nad przebiegiem meczu. Eczacibasi zdominowało przeciwniczki w każdym elemencie gry i pewnie wygrały premierową partię 25:15. W drugim secie przewaga drużyny z Stambułu była jeszcze wyraźniejsza - siatkarki trenera Ferhata Akbasa triumfowały 25:14.

Trzeci set przyniósł więcej walki, jednak i tym razem górą były gospodynie. Przy prowadzeniu 2:0 w setach i 20:16 w trzeciej odsłonie doszło do kontrowersyjnej sytuacji z udziałem Stysiak. Polska atakująca zaprotestowała przeciwko decyzji arbitra, za co została ukarana żółtą kartką. Po chwili, w sarkastycznym geście, zaczęła klaskać w kierunku sędziego liniowego, co skutkowało czerwoną kartką od arbitra głównego.

Mimo tego incydentu, 24-letnia siatkarka rozegrała znakomity mecz. Zdobyła 15 punktów, w tym 6 asów serwisowych, 2 bloki punktowe i 7 udanych ataków na 19 prób (skuteczność 37%).

Pozostałe reprezentantki Polski w barwach Kuzeyboru również zapisały na swoim koncie solidne statystyki: Weronika Centka-Tietianiec: 5 punktów, 50% skuteczności w ataku (3/6), 2 bloki; Martyna Czyrniańska: 4 punkty, 43% skuteczności w ataku (4/7), 1 blok, 38% pozytywnego przyjęcia; Malwina Smarzek: 6 punktów, 28% w ataku (5/18), 1 blok.

Eczacibasi Stambuł - Kuzeyboru 3:0 (25:15, 25:14, 25:18).