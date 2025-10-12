Dominacja w Orlen Basket Lidze! Świetny występ

Początek należał do gospodarzy - najpierw po rzucie z dystansu Donovana Ivory'ego prowadzili 9:2, a po następnej akcji 2+1 Szymona Tomczaka uciekali nawet na 10 punktów. Później lekko straty odrabiali jednak m. in. Tomasz Gielo i Przemysław Żołnierewicz. Ostatecznie po rzutach wolnych Aigarsa Skelego po 10 minutach było 25:19. Dzięki zagraniu 2+1 Maxa Egnera King w drugiej kwarcie zbliżył się nawet na punkt. Słupszczanie zareagowali jednak na to serią 8:0 i po trafieniu Chico Cartera znowu kontrolowali sytuację. Dzięki późniejszej trójce Michała Nowakowskiego różnica wzrastała nawet do 16 punktów. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 52:37.

W trzeciej kwarcie zespół trenera Macieja Majcherka starał się nawiązać rywalizację. Po kolejnych trójkach Jeremy'ego Roacha i Tomasza Gielo przegrywał już tylko ośmioma punktami. Słupszczanie nie chcieli pozwolić już na nic więcej, a swoimi rzutami odpowiadali Jorden Duffy i Donovan Ivory. Ostatecznie dzięki zagraniu Nemanji Popovicia po 30 minutach było 69:59. Kolejna część meczu układała się po myśli trenera Robertsa Stelmahersa. Po kolejnych akcjach Duffy'ego różnica wynosiła już 20 punktów, a przyjezdni nadal nie mogli wejść w swój ofensywny rytm. Energa Czarni już do końca całkowicie kontrolowali sytuację na parkiecie i wygrali ostatecznie 101:76.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Aigars Skele z 23 punktami, 6 asystami i 4 zbiórkami. Tomasz Gielo zdobył dla gości 23 punkty i 2 zbiórki.

Energa Czarni Słupsk - King Szczecin 101:76 (25:19, 27:18, 17:22, 32:17).

Punkty:

Energa Czarni Słupsk: Aigars Skele 23, Donovan Ivory 19, Michał Nowakowski 13, Szymon Tomczak 11, Jorden Duffy 11, Chico Carter 9, Francis Okoro 9, Dominik Wilczek 4, Jakub Musiał 2, Jan Pluta 0.

King Szczecin: Tomasz Gielo 23, Przemysław Żołnierewicz 14, Jeremy Roach 13, Nemanja Popovic 9, Jovan Novak 5, Noah Freidel 5, Max Egner 3, Ondrej Hustak 2, Anthony Roberts 2, Mateusz Kostrzewski 0, Jakub Ucieszyński 0.

