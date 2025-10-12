Efektowny nokaut, a potem takie wyzwanie! Polak wywołany do walki na gali UFC (WIDEO)
Vitor Petrino w efektowny sposób znokautował Thomasa Petersena na gali UFC w Rio de Janeiro. W wywiadzie w oktagonie Brazylijczyk wyzwał do walki Marcina Tyburę.
Efektowny nokaut, a potem takie wyzwanie! Polak wywołany do walki na gali UFC (WIDEO)
Vitor Petrino - Thomas Petersen. Skrót walki
Reprezentant gospodarzy miał przewagę w dwóch pierwszych rundach, ale najważniejsze wydarzyło się w trzecim starciu. Petrino trafił rywala potężnym ciosem podbródkowym, po którym Petersen wylądował na macie.
ZOBACZ TAKŻE: Mateusz Gamrot - Charles Oliveira. Skrót walki UFC (WIDEO)
Było to drugie zwycięstwo z rzędu Brazylijczyka w największej organizacji MMA na świecie.
Po zakończonym pojedynku Petrino porozmawiał w oktagonie z Michaelem Bispingiem. W krótkim wywiadzie znalazł się polski wątek.
- Dajcie mi trochę czasu, by dojść do siebie. Wyleczę kontuzję i wtedy chciałbym się spotkać z Marcinem Tyburą - krzyknął Petrino.
Tybura był ostatnio widziany w oktagonie we wrześniu tego roku. Przegrał wtedy z Ante Deliją w pierwszej rundzie.
Polak plasuje się na dziesiątym miejscu rankingu kategorii ciężkiej.
Przejdź na Polsatsport.pl