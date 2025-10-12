Ekstremalna wilgotność problemem tenisistek. "Czegoś takiego nigdy nie czułam"

Krystian NatońskiTenis

Tegoroczny turniej WTA w Wuhan niesie za sobą sporo kontrowersji. Jedną z nich są ekstremalne warunki atmosferyczne, które sprawiają olbrzymie problemy zawodniczkom. - Czegoś takiego jeszcze nigdy nie czułam - przyznała Magdalena Fręch.

Ekstremalna wilgotność problemem tenisistek. "Czegoś takiego nigdy nie czułam"
fot. PAP
Magdalena Fręch

W chińskim Wuhan, gdzie odbywał się turniej WTA, panują wielkie upały. Termometry potrafią wskazać nawet powyżej 36 stopni Celsjusza, a do tego dochodzi wysoka wilgotność powietrza przekraczająca nawet 80 procent. W takich warunkach niezwykle ciężko grać w tenisa na najwyższym poziomie.

 

Wiele zawodniczek narzeka na warunki panujące w Wuhan. Część z nich doświadcza problemów zdrowotnych, chociażby Emma Raducanu, która skreczowała w pierwszej rundzie z powodu osłabienia, natomiast Jelena Ostapenko doznała udaru słonecznego!

 

ZOBACZ TAKŻE: Linette poznała kolejną rywalkę! Zmierzy się z mistrzynią olimpijską

 

Wymownie na ten temat zareagowała Magdalena Fręch, która przyznała, że nigdy wcześniej w karierze nie musiała rywalizować w tak ekstremalnych warunkach pogodowych.

 

"Granie w 36 stopniach, przy smogu, nagrzanym betonie oraz ekstremalnej wilgotności jest do zaakceptowania, jeśli nie przytrafia się codziennie. Kumulacja tego wysiłku niesie za sobą niestety konsekwencje. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie czułam, mimo paru lat spędzonych na tourze. Obezwładniający brak energii i ciągła walka negatywnych myśli, które próbowały powstrzymać mój organizm przed kolejnym wysiłkiem. Trafienie piłki w kort było wielkim wyzwaniem. To już nie jest mecz tenisowy tylko walka o przetrwanie!" - napisała Polka w mediach społecznościowych.

 

Fręch w Wuhan dotarła do 1/8 finału, przegrywając z Laurą Siegemund 4:6, 6:7. Z kolei Iga Świątek odpadła w ćwierćfinale z Jasmine Paolini, ulegając 1:6, 2:6.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
CHINYMAGDALENA FRĘCHTENISTURNIEJE ATP I WTAWTA W WUHAN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Valentin Vacherot - Novak Djokovic. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 