Eliminacje mistrzostw świata 2026. Aktualna tabela grupy Polaków

W niedzielę rozegrane zostały dwa mecze w polskiej grupie. Najpierw Holendrzy zmierzyli się w Amsterdamie z Finlandią, a następnie Polacy na wyjeździe rywalizowali z Litwinami. W pierwszym meczu "Oranje" bez większych problemów przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, triumfując 4:0. Biało-Czerwoni natomiast wygrali swoje spotkanie 2:0.

Oczywiście te wyniki wpłynęły na obecny wygląd tabeli w grupie G, w której oprócz czterech wcześniej wymienionych zespołów występuje jeszcze Malta.

Warto przypomnieć, że zespół, który zajmie pierwsze miejsce w grupie, gwarantuje sobie bezpośredni awans, natomiast druga ekipa musi rywalizować w barażach.

Tabela grupy G. Na którym miejscu znajdują się Polacy:

Mecze - Zwycięstwa - Remisy - Porażki - Bramki - Punkty



1. Holandia, 6, 5, 1, 0, 22-3, 16

2. Polska, 6, 4, 1, 1, 10-4, 13

3. Finlandia, 7, 3, 1, 2, 8-13, 10

4. Litwa, 7, 0, 3, 4, 6-11, 3

5. Malta, 6, 0, 2, 4, 1-16, 2

Polacy mają przed sobą jeszcze dwa spotkania w kwalifikacjach mistrzostw świata. 14 listopada zagrają u siebie z Holandią, a 17 listopada zmierzą się na wyjeździe z Maltą.

AA, Polsat Sport