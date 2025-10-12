W tabeli grupy G prowadzi Holandia z 13 punktami po pięciu meczach. Polska ma 10, tyle samo co trzecia Finlandia, która rozegrała o jedno spotkanie więcej. Do MŚ awansuje bezpośrednio zespół z pierwszego miejsca, a ten z drugiego trafi do marcowych baraży. Litwa i Malta nie liczą się już w walce o czołowe lokaty.

W pierwszej kolejce eliminacji Polska wygrała w Warszawie z Litwą 1:0, ale w słabym stylu. Jedyną bramkę, w dość szczęśliwy sposób, zdobył Robert Lewandowski. Selekcjoner liczy, że jego piłkarze wyciągnęli z tego wnioski.

- Mam nadzieję, że skorzystają z tego, że tamto spotkanie wygraliśmy w taki a nie inny sposób i nie będzie podobnej sytuacji. Być może wtedy ktoś troszeczkę zlekceważył przeciwnika. Później na boisku okazało się, że nie jest tak prosto z nim wygrać, a wtedy zmienić koncentrację, podejście - to nie jest proste. Wiem to z doświadczenia. Nastawienie musi być przed meczem. Dzisiaj w sporcie najgorsze jest bycie zbyt pewnym siebie i lekceważenie. Można wpaść w pułapkę - analizował selekcjoner Biało-Czerwonych.

Urban nie chciał ujawnić wyjściowego składu, ale zapewnił, że nie będzie w nim żadnych niespodzianek. W porównaniu z wrześniowymi spotkaniami z Holandią i Finlandią konieczna będzie zmiana za kontuzjowanego - i niepowołanego tym razem - Nicolę Zalewskiego.

- Zastanawiamy się, czy personalnie coś zmienić. Nie powiedziałbym, że skład mam gotowy na 100 procent, ale na 95 mam. Ta jedna zmiana może jeszcze nastąpić. Niespodzianek nie będzie, to nie jest wielka tajemnica - uspokajał i zapewnił, że wszyscy kadrowicze są zdrowi i gotowi do gry.

Relacja live i wynik na żywo meczu Litwa - Polska na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.