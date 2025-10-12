Ewa Pajor kontuzjowana! Uraz może być poważniejszy niż zakładano

Łukasz OstrowskiPiłka nożna

Ewa Pajor przeżyła prawdziwy "rollercoaster" emocji w niedzielnym meczu FC Barcelona Femeni z Atletico Madryt w ramach siódmej kolejki hiszpańskiej Liga F. Napastniczka reprezentacji Polski zdobyła bramkę dla "Blaugrany" i przyczyniła się do efektownego zwycięstwa 6:0, jednak radość z trafienia szybko przyćmiła kontuzja.

Ewa Pajor kontuzjowana! Uraz może być poważniejszy niż zakładano
fot: PAP
Spotkanie w stolicy Hiszpanii od pierwszych minut toczyło się pod dyktando mistrzyń kraju, które całkowicie zdominowały rywalki. Już do przerwy prowadziły 2:0 po trafieniach Esmee Brugts i Patricii Guijarro. Tuż po wznowieniu gry Pajor podwyższyła wynik, wykorzystując dokładne podanie Aitany Bonmati. Był to jej szósty gol w bieżącym sezonie Liga F.

 

Niestety, szczęście nie trwało długo. W 70. minucie spotkania 28-latka w walce o piłkę przy linii bocznej niefortunnie stanęła na prawą nogę i momentalnie złapała się za kolano. Ból był na tyle silny, że piłkarka nie była w stanie kontynuować gry. Na murawę natychmiast wbiegli klubowi lekarze, którzy po krótkiej interwencji pomogli jej zejść z boiska. Na twarzy reprezentantki Polski widać było łzy i grymas bólu.

 

Trener Pere Romeu zareagował natychmiast, wprowadzając na murawę Kikę Nazareth w miejsce kontuzjowanej Polki. Jak podaje "Mundo Deportivo", uraz kapitanki reprezentacji Polski dotyczy prawego kolana, jednak klub nie opublikował jeszcze oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Wstępne doniesienia sugerują jednak, że kontuzja może okazać się poważniejsza, niż początkowo przypuszczano.

ATLETICO MADRYTEWA PAJORFC BARCELONA FEMENIHISZPANIALIGA FPIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
