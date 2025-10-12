Grupowi rywale Polaków stracili nadzieje? "Fińska tragedia"
Przegrana z Holandią 0:4 zakończyła wszelkie marzenia o występie na mundialu, a rozmiary porażki pokazały różnicę klas między zespołami - skomentowały mecz w Amsterdamie fińskie media.
Fińskie media nie miały żadnych złudzeń - pomimo zapowiedzi selekcjonera Jacoba Friisa, że jego zmotywowana drużyna zagra jak najlepiej - i przyznały, że zgodnie z przypuszczeniami przeciwnik okazał się zbyt silny, a projekt duńskiego trenera "wrócił do zajezdni".
ZOBACZ TAKŻE: Holenderskie media nie mają wątpliwości! "Mundial o krok"
"Nasz szkoleniowiec pokazał jednak, że ma odwagę i umiejętności zreformowania drużyny i jej składu, lecz Holandia okazała się murem nie do przeskoczenia i pokazała w książkowy sposób, dlaczego jest uznawana za jedną z najlepszych drużyn świata, a my jesteśmy daleko za nią we wszystkich rankingach" - skomentował dziennik "Iltalehti".
"Nasza porażka nie była żadnym zaskoczeniem i w Amsterdamie zgasła ostatnia ledwo tląca się iskierka nadziei, a my, zapominając, kim jest przeciwnik, padliśmy ofiarą zbytniego i nierealnego optymizmu" - dodano.
Z kolei gazeta "Ilta-Sanomat" zaznaczyła, że "zamiast cudu w Amsterdamie była 90-minutowa fińska tragedia".
"Helsingin Sanomat" ocenił z kolei, że Holandia dominowała od początku do końca, "wręcz poniżając Finów, których odwaga i determinacja nie były w stanie przykryć technicznych niedoskonałości".Przejdź na Polsatsport.pl