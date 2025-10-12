Grupowi rywale Polaków stracili nadzieje? "Fińska tragedia"

Fińskie media nie miały żadnych złudzeń - pomimo zapowiedzi selekcjonera Jacoba Friisa, że jego zmotywowana drużyna zagra jak najlepiej - i przyznały, że zgodnie z przypuszczeniami przeciwnik okazał się zbyt silny, a projekt duńskiego trenera "wrócił do zajezdni".

"Nasz szkoleniowiec pokazał jednak, że ma odwagę i umiejętności zreformowania drużyny i jej składu, lecz Holandia okazała się murem nie do przeskoczenia i pokazała w książkowy sposób, dlaczego jest uznawana za jedną z najlepszych drużyn świata, a my jesteśmy daleko za nią we wszystkich rankingach" - skomentował dziennik "Iltalehti".

"Nasza porażka nie była żadnym zaskoczeniem i w Amsterdamie zgasła ostatnia ledwo tląca się iskierka nadziei, a my, zapominając, kim jest przeciwnik, padliśmy ofiarą zbytniego i nierealnego optymizmu" - dodano.

Z kolei gazeta "Ilta-Sanomat" zaznaczyła, że "zamiast cudu w Amsterdamie była 90-minutowa fińska tragedia".

"Helsingin Sanomat" ocenił z kolei, że Holandia dominowała od początku do końca, "wręcz poniżając Finów, których odwaga i determinacja nie były w stanie przykryć technicznych niedoskonałości".

KP, PAP