Holenderskie media nie mają wątpliwości! "Mundial o krok"

Magazyn "Voetbal International" zwrócił uwagę, że swoją moc w niedzielny wieczór w Amsterdamie pokazał najbardziej ofensywny tercet reprezentacji - po jednym golu zdobyli bowiem Donyell Malen, Memphis Depay i Cody Gakpo.

"Holandia o krok od mistrzostw świata dzięki sile napastników" - zatytułowano relację z Johan Cruyff Arena.

Według "VI" zwycięstwo było przekonujące, a Finlandia po prostu nie mogła się dorównać klasie holenderskiej drużyny, która szczególnie imponująco zaprezentowała się w pierwszej połowie, a kluczową rolę odegrał wtedy Depay.

Także portal AD.nl wyróżnił Depaya.

"Holandia o jedno zwycięstwo od awansu do MŚ po łatwym zwycięstwie nad Finlandią, w którym pierwsze skrzypce grał Depay" - zaznaczono i przypomniano, że 31-letni zawodnik brazylijskiego Corinthians Sao Paulo nie tylko na 54. poprawił strzelecki rekord reprezentacji, ale dzięki dwóm asystom ma ich już 35 i jest najlepszy również pod tym względem.

Jak dodano, "Pomarańczowi" większość pracy wykonali w pierwszych 45 minutach, a druga połowa nie była już zbyt emocjonująca, ale ostatecznie skończyło się przekonującym 4:0.

Dziennik "De Telegraaf" ocenił, że Holendrzy, zwłaszcza w pierwszej połowie, "zmiażdżyli Finów", a efektem tej wygranej jest fakt, że selekcjoner Koeman może już praktycznie myśleć o przygotowaniach do mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie.

"Memphis w formie" - podkreślił kanał telewizyjny RTL i zauważył, że zwycięstwo 4:0 było jak najbardziej zasłużone.

Media wskazują, że "Oranje" prowadzą w tabeli grupy G z dorobkiem 16 punktów i niezależnie od innych wyników, w tym wieczornego meczu Litwy z Polską, są w komfortowej sytuacji. Do końca kwalifikacji zostały im spotkania z Polską w Warszawie 14 listopada i trzy dni później w Amsterdamie z Litwą, a do awansu brakuje im trzech punktów.

PAP