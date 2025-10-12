Jaki skład Polaków na mecz z Litwą? Mogą być niespodzianki!

Polacy koniecznie potrzebują zwycięstwa, aby realnie myśleć o awansie na mundial w Stanach Zjednoczonych. Po udanym wrześniowym zgrupowaniu, podczas którego nasza drużyna wywalczyła cenny remis w Holandii (2:2) oraz pokonała u siebie Finlandię (3:1), nadszedł czas na konfrontację ze znacznie niżej notowaną Litwą. Nasi północni sąsiedzi w sześciu dotychczasowych starciach eliminacyjnych nie odnieśli jeszcze wygranej, trzykrotnie remisując i trzykrotnie przegrywając. Pod tym względem są lepsi jedynie o punkt od outsidera grupy - Malty.

Będzie to pierwsze spotkanie Polaków z Litwinami w tych eliminacjach. Ekipa Urbana zajmuje drugie miejsce z dziesięcioma punktami jak Finlandia, ale z jednym meczem rozegranym mniej. Biało-Czerwoni tracą trzy "oczka" do prowadzącej Holandii.

W miniony czwartek Polska zagrała mecz towarzyski z Nową Zelandią i wygrała 1:0 po efektownej bramce Piotra Zielińskiego. Po tym spotkaniu wielu kibiców, ekspertów oraz dziennikarzy zastanawia się nad składem naszej ekipy na Litwę. Według doniesień Onetu, może nie brakować niespodzianek.

Największa zagwozdka dotyczy środkowej linii pomocy oraz tego, kto będzie grał bezpośrednio za napastnikami. Tutaj kandydatów jest aż czterech! Mowa o Sebastianie Szymańskim, Bartoszu Kapustce, Karolu Świderskim i Jakubie Kamińskim. Wątpliwości nie ma co do reszty pozycji. Na skrzydłach powinni pojawić się Matty Cash i Michał Skóraś, jako defensywny pomocnik zagra najprawdopodobniej Bartosz Slisz, a w środku dyrygować zespołem będzie Zieliński. Atak to z kolei Robert Lewandowski.

W bramce stanie najpewniej Łukasz Skorupski, przed którym w obronie wystąpią Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior.

Przypuszczalny skład Polaków na mecz z Litwą:

Łukasz Skorupski — Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior — Matty Cash, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Michał Skóraś — Sebastian Szymański/Bartosz Kapustka/Karol Świderski, Jakub Kamiński — Robert Lewandowski

Polsat Sport