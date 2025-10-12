Oba zespoły dzień wcześniej rywalizowały w półfinałach i musiały uznać wyższość rywali. Jastrzębianie po pasjonującym meczu ulegli po tie-breaku gospodarzom turnieju, czyli Bogdance LUK Lublin, mimo że prowadzili w setach już 2:0.

Z kolei Cisterna bardzo wyraźnie uległa PGE Projektowi Warszawa 0:3. Wystarczy powiedzieć, że w żadnej odsłonie przedstawiciel włoskiej SuperLegi nie doszedł do bariery dwudziestu punktów.

Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza to siatkarska impreza rozgrywana od 2022 roku. Została zorganizowana z inicjatywy Tomasza Wójtowicza – mistrza świata i złotego medalisty olimpijskiego. Po jego śmierci turniej stał się okazją do uczczenia pamięci jednego z najlepszych polskich siatkarzy w historii. W poprzednich edycjach triumfowały LUK Lublin (2022), Saturnia Catania (2023) oraz Sir Susa Vim Perugia (2024).

KN, Polsat Sport