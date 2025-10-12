Decydował tie-break! Porażka siatkarzy JSW Jastrzębskiego Węgla w meczu o trzecie miejsce

Ekipa Jastrzębskiego Węgla przystąpiła do meczu o trzecie miejsce mocno osłabiona. Michał Gierżot nie przyjechał na turniej z powodu choroby. Problemy zdrowotne mieli również Nicolas Szerszeń i Łukasz Usowicz. Na domiar złego, w sobotnim półfinale urazu dłoni doznał Maksymilian Granieczny. Trener Andrzej Kowal wystawił więc eksperymentalny skład i nie miał w tym spotkaniu wielkiego pola manewru.

Po wyrównanym początku spotkania (8:8), w pierwszym secie jastrzębianie przejęli inicjatywę na boisku. Mieli wyraźną przewagę w ataku, dokładali punkty blokiem i powiększali przewagę (11:8, 18:13). Adam Lorenc skutecznym atakiem wywalczył piłkę setową, a po chwili jastrzębianie zamknęli seta blokiem (25:19).

W drugiej partii, po równej grze w pierwszych akcjach (7:7), znów przewagę zaczęli budować siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Asami serwisowymi popisali się Adam Lorenc (14:11) oraz Adrian Staszewski (16:12). Wydawało się, że jastrzębianie powtórzą scenariusz z poprzedniej partii, ale zanotowali słabszy fragment, co bezlitośnie wykorzystali rywale. Poszła punktowa seria przy zagrywkach Filippo Lanzy (19:21), a w końcówce włoska ekipa grała punkt za punkt, utrzymując przewagę. W ostatniej akcji Lanza zaatakował po bloku rywali (23:25).

Wygrana w drugim secie uskrzydliła drużynę z Italii, która uzyskała przewagę w kolejnej odsłonie (6:8, 9:12 - po asie Alessandro Fanizzy). Jastrzębianie wyrównali (14:14), a później uzyskali nawet przewagę (21:19). Końcówka potoczyła się jednak po myśli siatkarzy Cisterna Volley. Poszła seria przy zagrywkach Fabiana Plaka (21:23), Tommaso Guzzo skończył atak na wagę piłki setowej, a punktowy blok ustalił wynik na 22:25.

W czwartej odsłonie minimalną przewagę wypracowali sobie siatkarze z Jastrzębia-Zdroju (12:10). Powiększyli przewagę wygrywając cztery kolejne akcje od stanu 15:14 do 19:14. W końcówce jastrzębianie utrzymali przewagę, choć dwa asy zaserwował jeszcze Yuga Tarumi (23:21). Dwa ostatnie punkty dały ekipie z PlusLigi zepsute zagrywki rywali (25:22).

Spotkanie o trzecie miejsce turnieju Bogdanka Volley Cup rozstrzygnęło się więc w tie-breaku. W nim obie ekipy popełniały sporo błędów, a przy zmianie stron minimalną zaliczkę miała ekipa Cisterna Volley (7:8). Końcówka od stanu 9:9 potoczyła się po myśli ekipy z Italii. Po asie Fabiana Plaka było 10:13, Daniele Mazzone wywalczył piłkę meczową (11:14), a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Yuga Tarumi (12:15).

Najwięcej punktów: Adam Lorenc (32), Mateusz Kufka (11), Miran Kujundzić (10), Adrian Staszewski (10) – JSW Jastrzębski Węgiel; Filippo Lanza (18), Daniele Mazzone (17), Yuga Tarumi (15) – Cisterna Volley. Jastrzębianie byli skuteczniejsi w ataku, ale popełnili więcej błędów własnych i gorzej od rywali punktowali zagrywką (2–9).

JSW Jastrzębski Węgiel – Cisterna Volley 2:3 (25:19, 23:25, 22:25, 25:22, 12:15)

JSW: Adam Lorenc, Mateusz Kufka, Miran Kujundzić, Adrian Staszewski, Jordan Zaleszczyk, Joshua Tuaniga – Jakub Jurczyk (libero) oraz Anton Brehme. Trener: Andrzej Kowal.

Cisterna: Fabian Plak, Filippo Lanza, Alessandro Fanizza, Tommaso Barotto, Yuga Tarumi, Daniele Mazzone – Landon Currie (libero) oraz Tommaso Guzzo. Trener: Daniele Morato.

Polsat Sport