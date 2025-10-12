Kontuzja reprezentanta Polski. Znamy wyniki wstępnego badania

JSW Jastrzębski Węgiel jest jedną z drużyn biorących udział w Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. To siatkarska imrpeza ozgrywana od 2022 roku. Została zorganizowana z inicjatywy Tomasza Wójtowicza – mistrza świata i złotego medalisty olimpijskiego. Po jego śmierci turniej stał się okazją do uczczenia pamięci jednego z najlepszych polskich siatkarzy w historii. W poprzednich edycjach triumfowały LUK Lublin (2022), Saturnia Catania (2023) oraz Sir Susa Vim Perugia (2024).

ZOBACZ TAKŻE: Z fantazją i rozmachem! Efektowne zwycięstwo siatkarzy Projektu



W sobotnim półfinale Jastrzębski przegrał 2:3 z Bogdanką. Nie to było jednak najgorszą informacją. Jak się okazało, w trakcie tego spotkania urazu nabawił się Maksymilian Granieczny. W niedzielne popołudnie klub wydał komunikat w sprawie swojego zawodnika.



"Wstępne badanie wykazało złamanie kości śródręcza. Po powrocie na Śląsk nasz libero przejdzie dalsze badania dające odpowiedź, jak długa przerwa w grze czeka naszego zawodnika. Dużo zdrowia, Maks! Trzymaj się!" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

Granieczny był członkiem reprezentacji Polski, która na tegorocznych mistrzostwach świata sięgnęła po brązowy medal.