Litwa - Polska. Znamy wyjściowe składy

Jeśli polscy piłkarze wygrają wieczorem w Kownie z Litwą, praktycznie zapewnią sobie miejsce co najmniej w barażach o awans do przyszłorocznych mistrzostw świata. Chyba że w rozgrywanym równocześnie meczu w Amsterdamie Holandia nie zdoła pokonać Finlandii.

W grupie G Polska zajmuje drugą pozycję z dorobkiem 10 punktów. Tyle samo ma trzecia Finlandia, która rozegrała o jedno spotkanie więcej. Prowadzi Holandia - 13 pkt. Litwa i Malta nie liczą się już w walce o czołowe lokaty.

Ostateczne rozstrzygnięcia w tej grupie zapadną dopiero w listopadzie, ale już niedzielny wieczór może rozwiać większość wątpliwości. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada wygraną gospodarzy w Amsterdamie i gości w Kownie. Wtedy Holandia miałaby 16 pkt, Polska - 13, a Finlandia - 10.

W przypadku równej liczby punktów kryterium decydującym o kolejności w tabeli jest różnica bramek. Obecnie Holandia ma +15, Polska +4 a Finlandia -1, a przy powyższym założeniu dystans między Polską a Finlandią jeszcze bardziej by wzrósł. Biało-Czerwoni w listopadzie mogliby stracić drugą pozycję na rzecz Finlandii tylko w mało prawdopodobnym przypadku, że przegrają z Holandią i Maltą, a Finlandia wygra z Maltą, jednocześnie nadrabiając bilans bramkowy.

Skład reprezentacji Polski: Łukasz Skorupski - Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Matty Cash, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Michał Skóraś - Jakub Kamiński, Robert Lewandowski, Sebastian Szymański

Skład reprezentacji Litwy: Tomas Svedkauskas - Pijus Sirvys, Vilius Armalas, Edvinas Girdvainis, Artemijus Tutyskinas - Paulius Golubickas, Gratas Sirgedas, Gvidas Gineitis, Justas Lasickas - Fedor Cernych, Vykintas Slivka.