Ma 14 lat i zadebiutuje w elitarnych zawodach. Co za wyczyn!

14-letnia surferka, córka pochodzącego z Polinezji Francuskiej snowboardzisty Gary'ego Zebrowskiego, awansowała w sobotę do pierwszej rundy finałowego etapu Challenger Series – drugiej dywizji – w brazylijskiej Saquaremie i ma wystarczająco dużo punktów, aby zapewnić sobie miejsce w pierwszej siódemce, co oznacza awans do zawodów elity.

„Nie wiem, co powiedzieć! Jestem super szczęśliwa! Nie wiedziałam dziś rano, że awansując z pierwszej rundy eliminacyjnej, zakwalifikuję się. Powiedziała mi o tym moja przyjaciółka Kiara (Goold - PAP), która była ze mną na tych zawodach” – powiedziała Zebrowski, cytowana w komunikacie prasowym Francuskiej Federacji Surfingu.

Młoda zawodniczka posiada licencję w położonej na zachodzie kontynentalnej Francji miejscowości Soorts-Hossegor, ale przez większą część roku mieszka w pobliżu Teahupo'o na Tahiti, gdzie w zeszłym roku odbyła się rywalizacja olimpijska w surfingu. Surfuje tam od ósmego roku życia.

Zebrowski zajmuje obecnie pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Challenger Series, co jest bezprecedensowym osiągnięciem w jej wieku.

W tym sezonie kilkakrotnie stawała na podium na zapleczu elity, a w październiku odniosła zwycięstwo etapowe w Ericeirze w Portugalii. Jej trenerem jest Joan Duru, ćwierćfinalistka ostatnich igrzysk olimpijskich.

