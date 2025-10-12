Magda Linette - Belinda Bencic. Relacja live i wynik na żywo online

Tenisistka z Poznania ma za sobą trudny okres. W czterech ostatnich turniejach odpadała już po pierwszych spotkaniach - również w poniedziałek, w Wuhan, gdzie uległa w dwóch setach Chorwatce Antonii Ruzic 2:6, 3:6. Ostatni triumf w turnieju singlowym z cyklu WTA Polka odniosła 13 sierpnia w Cincinnati, gdzie po zaciętym, trzysetowym boju pokonała wyżej notowaną Jessicę Pegulę 7:6(5), 3:6, 6:3. Aktualnie Linette zajmuje 40. miejsce w światowym rankingu.



Jej pierwszą rywalką w Ningbo będzie Belinda Bencic - złota medalistka igrzysk olimpijskich w Tokio 2020. Szwajcarka ma również na koncie srebrny medal w grze podwójnej z tej samej imprezy. W swojej karierze docierała do półfinałów Wimbledonu i US Open, a obecnie plasuje się na 15. pozycji w rankingu WTA.



W turnieju w Chinach najwyżej rozstawionymi zawodniczkami są Amanda Anisimova, Jasmine Paolini, Jelena Rybakina oraz Jekaterina Aleksandrowa.



Dotychczas Linette i Bencic spotkały się tylko raz - podczas Wimbledonu 2023. Wówczas panie zmierzyły się w trzeciej rundzie, a zwycięsko z tego starcia wyszła reprezentantka Szwajcarii, która wygrała 6:3, 6:1.



Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Belinda Bencic na Polsatsport.pl.