Mistrzowie z pewną wygraną w Toruniu

Spotkanie od początku było dość wyrównane. Dopiero po późniejszych akcjach Bena Shungu i Shane’a Huntera goście uciekali nawet na dziewięć punktów. Pojedyncze odpowiedzi Noaha Thomassona i Aleksandara Langovicia to było zdecydowanie za mało na rywali. Po trójce Shungu po 10 minutach było 13:24. W drugiej kwarcie zespół z Warszawy… grał jeszcze lepiej! Z dystansu trafiali Michał Kolenda i Ojars Silins, a dzięki trójce Carla Ponsara różnica wynosiła aż 24 punkty. Teraz Arriva Lotto Twarde Pierniki nie były w stanie nawiązać rywalizacji. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 22:43.

Po przerwie sytuacja była trochę bardziej wyrównana, bo lepiej prezentowali się Aleksandar Langović i Arik Smith. Jednocześnie działało to na korzyść przyjezdnych, bo ekipa trenera Srdjana Suboticia nadal nie odrabiała realnie strat. Po kolejnych rzutach Shane’a Huntera czy Bena Shungu różnica wynosiła nadal 23 punkty. Po 30 minutach było 43:66. Ostatnia kwarta już niczego nie zmieniła. Arriva Lotto Twarde Pierniki nadal nie potrafiły zagrozić mistrzom. Co prawda kilka zagrań Damiana Kuliga lekko zmniejszyło straty, ale to ciągle nie wystarczało. Ostatecznie Legia wygrała 82:67.

Najlepszym zawodnikiem gości był Michał Kolenda z 18 punktami i 6 zbiórkami. Aleksandar Langović zdobył dla gospodarzy 18 punktów i 12 zbiórek.

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń - Legia Warszawa 67:82 (13:24, 9:19, 21:23, 24:16)

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń: Aleksandar Langovic 18, Arik Smith 12, Noah Thomasson 10, Aljaz Kunc 9, Damian Kulig 9, Mateusz Szlachetka 5, Miha Lapornik 2, Adam Brenk 2, Paweł Sowiński 0, Hubert Lipiński 0, Maciej Kenig 0.

Legia Warszawa: Michał Kolenda 18, Ben Shungu 17, Shane Hunter 14, Carl Ponsar 10, Jayvon Graves 7, Matthias Tass 6, Ojars Silins 5, Maksymilian Wilczek 3, Andrzej Pluta 2, Błażej Czapla 0.

PLK.pl