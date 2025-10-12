Najciekawsze transfery do klubów PlusLigi przed sezonem 2025/2026. Którzy siatkarze zmienili barwy?

Lato w polskiej siatkówce przyniosło nie tylko emocje związane z występami reprezentacji, ale również ruchy transferowe w klubach, które także cieszyły się sporym zainteresowaniem kibiców. Jakie były najciekawsze transfery do klubów PlusLigi?

Spora grupa siatkarzy zmieniła kluby wewnątrz PlusLigi. Kilku zawodników wróciło na polskie parkiety po przerwie. Dużą grupę stanowią też gracze, którzy po raz pierwszy zaprezentują się w rozgrywkach naszej siatkarskiej ekstraklasy. Wśród debiutantów nie brakuje wielkich gwiazd. Najgłośniejsze transfer to przyjście słynnego rozgrywającego Luciano De Cecco do drużyny Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa, trzy pozyskanie przez ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle Kamila Rychlickiego, który zagra w tym klubie jako aktualny mistrz świata.

Wśród zawodników, którzy zagrają w nowych barwach, nie brakuje siatkarzy reprezentacji Polski. Są też gracze uznawani za spore talenty, dla których gra w PlusLidze będzie ważnym krokiem w rozwoju kariery.

Jakie były najciekawsze transfery do klubów PlusLigi przed sezonem 2025/2026? Zobacz w załączonej galerii zdjęć: