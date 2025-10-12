Obrońcy tytułu nadal niepokonani. Pewne zwycięstwo

Zimowe

Broniący Pucharu Stanleya hokeiści Florida Panthers pozostają niepokonani na początku nowego sezonu ligi NHL. W sobotę wygrali u siebie z Ottawa Senators 6:2. Porażki wciąż nie doznał także zespół Boston Bruins, który pokonał na własnym lodzie Buffalo Sabres 3:1.

Obrońcy tytułu nadal niepokonani. Pewne zwycięstwo
fot. PAP
Obrońcy tytułu nadal niepokonani. Pewne zwycięstwo

Zespół z Sunrise po raz pierwszy od 2002 roku w trzech pierwszych meczach sezonu strzelił gole będąc w przewadze liczebnej na lodzie. W sobotę dokonał tego trzykrotnie, gdy krążek w bramce umieścili Aaron Ekblad, Anton Lundell i Matthew Samoskevich. Trzy pozostałe trafienia zanotowali Brad Marchand, Evan Rodrigues i Sam Reinhart.

 

Oba gole dla Senators strzelił Shane Pinto.

 

O połowę mniej bramek padło w meczu Boston Bruins z Buffalo Sabres. Gospodarze triumfowali po trafieniach Pavla Zachy, Marka Kastelica i Seana Kuraly'ego. Gola dla gości strzelił Jason Zucker.

 

Panthers i Bruins to jedyne dwie drużyny, które po trzech meczach pozostają niepokonane. Zajmują, odpowiednio, pierwsze i drugie miejsce w Konferencji Wschodniej z dorobkiem sześciu punktów.

Przejdź na Polsatsport.pl
HOKEJZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Stoch o TCS: Chciałem więcej, ale nie zawsze można mieć więcej
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 