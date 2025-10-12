Obrońcy tytułu nadal niepokonani. Pewne zwycięstwo

Zespół z Sunrise po raz pierwszy od 2002 roku w trzech pierwszych meczach sezonu strzelił gole będąc w przewadze liczebnej na lodzie. W sobotę dokonał tego trzykrotnie, gdy krążek w bramce umieścili Aaron Ekblad, Anton Lundell i Matthew Samoskevich. Trzy pozostałe trafienia zanotowali Brad Marchand, Evan Rodrigues i Sam Reinhart.

Oba gole dla Senators strzelił Shane Pinto.

O połowę mniej bramek padło w meczu Boston Bruins z Buffalo Sabres. Gospodarze triumfowali po trafieniach Pavla Zachy, Marka Kastelica i Seana Kuraly'ego. Gola dla gości strzelił Jason Zucker.

Panthers i Bruins to jedyne dwie drużyny, które po trzech meczach pozostają niepokonane. Zajmują, odpowiednio, pierwsze i drugie miejsce w Konferencji Wschodniej z dorobkiem sześciu punktów.