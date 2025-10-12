Piękne obrazki po walce Oliveira - Gamrot. Wspaniały gest Brazylijczyka
Za Mateuszem Gamrotem jedna z najtrudniejszych walk w karierze MMA. Polak zmierzył się z doświadczonym i utytułowanym Charlesem Oliveirą na gali UFC w Rio de Janeiro i przegrał przez poddanie w drugiej rundzie. Obaj zawodnicy okazali sobie mnóstwo szacunku. Po zakończonym pojedynku Brazylijczyk docenił postawę naszego wojownika.
Brazylijczyk zaczął agresywnie w stójce, ale po kilkunastu sekundach Polak zdołał go skontrować. Chwilę później Gamrot pokusił się o obalenie, a Oliveira poszukał w parterze m.in. balachy oraz omoplaty. W połowie rundy były mistrz wagi lekkiej przeszedł za plecy Gamrota i wydawało się, że może zakończyć walkę duszeniem zza pleców. Polak zdołał jednak przetrwać do końcowego gongu.
W drugiej rundzie Gamrot nie dał już rady wybronić się z ataków i w pewnym momencie był zmuszony odklepać. Na trybunach zapanował szał radość związanej ze zwycięstwem rodaka. Sędziowie ogłosili jego triumf przed czasem.
Oliveira docenił dyspozycję Polaka w oktagonie, dziękując mu za stoczony pojedynek. Wskazywał na niego również licznie zgromadzonej publiczności, aby ta także okazała mu szacunek. Gamrot przyznał, że podziwia Brazylijczyka i zawsze oglądał jego walki. Panowie nie szczędzili sobie ciepłych słów oraz gestów jeszcze przed werdyktem sędziowskim.
Dla reprezentanta Canarinhos było to 36. zwycięstwo w karierze przy jedenastu porażkach. Gamrot pozostaje z 25 wygranymi. Była to jego czwarta porażka.
