Po raz czwarty pod Urbanem. Wciąż bez porażki

63-letni Urban przejął kadrę w lipcu po tym, jak miesiąc wcześniej - po porażce z Finlandią (1:2) w eliminacjach mistrzostw świata i z powodu konfliktu o opaskę kapitana z Robertem Lewandowskim - z prowadzenia drużyny narodowej zrezygnował Michał Probierz.

Nowy trener zadebiutował 4 września w wyjazdowym meczu kwalifikacji mundialu 2026 z Holandią, zakończonym remisem 1:1. Trzy dni później w Chorzowie jego podopieczni pokonali Finów 3:1, a stawką także były eliminacyjne punkty. Natomiast w czwartek Polacy w spotkaniu towarzyskim wygrali z Nową Zelandią 1:0.

Do końca roku, poza potyczką w Kownie, czekają Biało-Czerwonych jeszcze dwa pojedynki eliminacyjne - w listopadzie z Holandią w Warszawie i Maltą na wyjeździe.